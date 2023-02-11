Мнение: Проблемы у федеральных СМИ, развитие российского игропрома и суд как часть жизни капиталиста

1. Виктор Мараховский пишет о проблеме падения просмотров, с которой столкнулись в последние месяцы крупные российские СМИ (ссылка):

Ув. коллеги, трудящиеся в федеральных СМИ, сообщают, что у федеральных СМИ сейчас груз забот и проблем.

Во-первых, у всех сильно съехали просмотры, причём в особенности жёстко – «дочитывания»: ув. граждане открывают тексты, смотрят, о чём там, и закрывают. И лишь немногие добираются до финала.

Во-вторых, за это руководителей федеральных СМИ унижает начальство (по слухам. Увы, но, в отличие от большинства граждан нашей страны и зарубежья, у меня нет ни одного источника в Кремле, чтобы перепроверить эту инфу. А таксисты, знающие всё, не колются).

В итоге крупнейшие федеральные СМИ идут на смелые шаги.

Смелый шаг 1: режут косты — то есть сокращают зарплаты и выкидывают на мороз часть уникальных журналистских коллективов.

Смелый шаг 2: сокращают величину публикаций. Ведь очевидно же, что если читатели не дочитывают тексты — то это только потому, что тексты слишком большие. Теперь в ведущих СМИ лонгриды станут редким зверем вроде утконоса-альбиноса.

…А, да. Это ещё не всё. Называемые причины, по которым в идеальной, казалось бы, журналистской среде (посреди войн, землетрясений, нашествий саранчи и кровавых ливней) у российских СМИ съехали просмотры — банальные:

А) Им теперь не удаётся проталкивать свои кликбейтные материалы в гугл

Б) «С Яндекса пришлось переехать на Дзен». [имеется в виду, что Яндекс продал свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Дзен» корпорации ВК – О.М.]

То есть все эти бесконечные заслуги с растущими отчётами и самонаграждениями офигительных медиаманагерок в лучших гостиных — были результатом банального насильственного и многократного перезапихивания себя в публику: спекулянтскими сеошными результатами в поиске, обманными заголовками вида «США обдумывают ядерный удар по России» и «В Германии высмеяли Байдена» и всем таким.

Итак, многолетняя стратегия кликбейта и продвижения новостей через поиск дала сбой.

За последние три года, начиная с пандемии, народ откровенно устал от негативных новостей. Да, разумеется, проблемы в стране и в мире были и есть, однако подавляющее большинство пугающих прогнозов так и не реализовались. Даже несмотря на санкции и СВО, в целом жизнь в России продолжается по-прежнему. Оказалось, что можно перевести экономику на военные рельсы без падения уровня жизни.

Россияне могут позволить себе роскошь не читать и не смотреть новости — жизнь большинства наших сограждан отказ от чтения новостей только улучшит.

Может быть, в будущем очередные грандиозные события вернут россиян к экранам телевизоров и мониторов. Но пока что продолжается передышка, которую можно использовать, например, для спокойного обсуждения и планомерного решения имеющихся проблем, для получения дополнительного образования или же просто для отдыха.

2. По наводке геймдизайнера и блогера Антона Волкова. Вопреки сообщениям о тотальных проблемах у российского игропрома в прошлом году, у некоторых компаний дела идут отлично и они полны оптимизма. Вот фрагмент интервью с директором одной из крупных российских игровых студий (ссылка):



«В этом году мы выросли на 70% — со 100 до 170 сотрудников», — Альберт Жильцов из 1C Game Studios о главном за 2022 год. <…>

В первую очередь, мы (индустрия в России) перестали быть аутсорсинговой поляной, что одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо для нас, как для производителей, и плохо в образовательных целях. Меньше людей теперь заняты в профессиях, и теперь образованию и воспроизводству кадров придется уделять больше внимания. Раньше за нас это делали западные студии, развивая здесь аутсорсинговые фабрики.

Еще мы рады, что теперь можем громко гордиться играми, которые делаем. До этого казалось, что даже если наш проект в топ-25 игр в истории, но в него играет меньше людей, чем в какую-то низкокачественную инди-игру — это стыдно. Так как мы соответствовали требованиям еще до появления требований. Для нас теперь все органично и очевидно. Этот год не дал нам ничего кроме свободы.

Также этот год показал, чем реальная экономическая деятельность отличается от шоу, которое нам непрерывно показывали последние годы. Как только реальные доходы стали важны, выяснилось, что мало у кого есть что-то кроме понтов.

Круто, что появились новые возможности. В этом году мы неоднократно получали предложения о дополнительном финансировании или сотрудничестве со стороны различных ведомств. Нам пока эти возможности ни к чему, но я рад, что у кого-то они были. <…>

В этом году добавилась необходимость узнавать о политических предпочтениях, а также отношение к отключению от западной системы ценностей у кандидатов. Я хочу работать только с теми, для кого созидание наиболее важный из процессов, не требующий дополнительной мотивации.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про судебные тяжбы и перечисляю причины, по которым стараюсь решать конфликты, не доводя дело до суда. Процитирую из начала поста (ссылка):

Как мы с вами уже обсуждали, в капстранах принято считать, что у каждого должны быть бухгалтер, врач и юрист. И действительно, чем больше у вас будет собственности, денег и дел, тем чаще вы будете сталкиваться с судами. Суды — неотъемлемая часть жизни капиталиста, примерно как покупка продуктов и оплата коммуналки для тех, кто окончил школу и живёт отдельно от родителей. Может быть, это не самая приятная сторона нашей жизни, однако и ужасного в ней тоже ничего нет.



По мере того как маленький сектор экономики под вашим личным контролем будет расти, ваши интересы всё чаще будут пересекаться с интересами других людей и организаций. Иногда столкновение интересов будет вести к конфликту, а конфликты иногда будут доходить до судои — или, по крайней мере, до угрозы пойти в суд. Вот несколько моих хаотичных мыслей по этому вопросу.



А. Судов следует по возможности избегать…