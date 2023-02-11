 

30 лет спустя: как изменились звезды 90-х

11.02.2023, 21:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За последние 30 лет российский шоу-бизнес кардинально изменился. Лишь немногие представители индустрии, которые были на пике популярности в 90-х годах, остаются на слуху по сей день. Например, в информационном поле по-прежнему мелькает Шура, который за последние десятилетия пережил немало личных трагедий. Сегодня певец выглядит хорошо, ведь он переосмыслил свой образ и избавился от лишних килограммов.

Лишь преданные поклонники знают, что Алена Апина радует новыми песнями и сегодня. Но нынешняя деятельность не идет ни в какое сравнение с тем, чем занималась звезда в 90-х. Песни Апиной становились хитами, а она сама была весьма востребованной артисткой. Стоит отметить, что Алена выглядит свежо, как и 30 лет назад, однако возрастные изменения все равно заметны.

Солист группы “Руки вверх” Сергей Жуков изрядно поправился, но лишний вес не мешает артисту быть энергичным и раскачивать танцпол, как в 90-е. Он и сегодня радует поклонников новыми песнями, которые становятся настоящими хитами.

Андрею Губину не позавидуешь. Некогда популярный артист ушел со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем. Певец, которому диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, не появлялся на публике очень давно, и лишь в прошлом году он появился на одном из шоу. Внешний вид исполнителя хита “Лиза” шокировал россиян.

Своим внешним видом поразила и Марина Хлебникова, которая с годами лишилась своей красоты из-за пристрастия к крепким напиткам. 57-летняя звезда шоу-бизнеса 90-х выглядит старше своих лет. А в 2021 году певица пострадала при пожаре в своей квартире. Получившая ожоги артистка смогла восстановиться и даже немного преобразиться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11.22 / Выбран ведущий премии “Оскар” – в прошлый раз при нем перепутали конверты с названием лучшего фильма

13.10.22 / Мнение: О массовых облавах на москвичей… «Вторая волна» стартовала?

26.07.21 / 7 книг, которые стоит взять с собой в отпуск

25.02.22 / Это официально: Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

29.01.22 / Жесть собачья. 18+

22.02.22 / Валерия и Иосиф Пригожин, Эмин, Юлия Барановская и другие гости кинопремьеры в Москве

24.11.21 / Военным запрещено иметь детей?

07.06.22 / Мнение: Кредо Медведева

28.12.22 / Китай спустя три года открывает границы для иностранцев — карантин отменяется

12.01.22 / Губернатор: “Сугробы в Петербурге уберут в течение 16 недель”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика