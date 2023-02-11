 

На Украине уголовное дело возбудили против опубликовавшей карту Закарпатья в цветах флага Венгрии депутата

11.02.2023, 21:30, Новости дня
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В отношении депутата Закарпатского облсовета Юдита Петеи, опубликовавшей карту Закарпатья в цветах венгерского флага возбудили дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», сообщило местное СМИ.

По информации издания «Страна.ua», депутату Петеи, опубликовавшей карту Закарпатья в цветах Венгрии, грозит до десяти лет лишения свободы, досудебное расследование будет вести СБУ, передает ТАСС.

Украинские СМИ сообщали в конце января, что Петеи опубликовала в соцсети карту части региона в цветах флага Венгрии. Позже депутат удалила пост.

Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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