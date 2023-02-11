 

Молния ударила в статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро

11.02.2023, 21:30, Новости дня
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Молния ударила в голову статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро во время грозы.

Во время грозы, которая разразилась в Рио-де-Жанейро, молния ударила в статую Иисуса Христа, сообщается, что удар пришелся в голову монумента, передает РИА «Новости».

Статуя Иисуса Христа расположена на вершине горы на высоте свыше 700 метров над уровнем моря.

Ранее бразильский новостной портал UOL со ссылкой на данные национального института космических исследований сообщал, что статуя получает в среднем по шесть ударов молнии в год.

В 2014 году после очередного удара молнии отломился кончик большого пальца на правой руке статуи. Власти решили также отремонтировать отколовшийся ранее кусок еще одного пальца и головы статуи, также были установлены дополнительные громоотводы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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