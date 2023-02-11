 

Захарова назвала бесноватой блогера Белоцерковскую за фейк о тушенке

11.02.2023, 21:30, Новости дня
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Представитель МИД Мария Захарова назвала блогера Нику Белоцерковскую (признана иноагентом) бесноватой за слова о том, что в российских магазинах якобы продают муляжи продуктов.

Белоцерковская (признана иноагентом) заявила, что в РФ в магазинах начали появляться «муляжи банок с тушенкой», полки в маркетах – якобы пустые, а единственная настоящая банка тушенки стоит 1 тыс. рублей, передает Ura.ru.

«Бесноватая, ей Богу. Муляжи тушенки», – отреагировала в своем Telegram-канале Мария Захарова.

 

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иноагентом), признав ее виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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