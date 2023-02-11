Врачи выяснили, что антибиотик во время родов снижает риск смерти роженицы на 33%
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Специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме получили информацию, которая подтверждает, что однократный прием антибиотика азитромицина снижает риск заражения крови у роженицы.
В процессе исследовательской работы участвовало более 29 тысяч женщин. Эксперты проанализировали их состояние здоровья и поделили их на две группы: первая половина участниц принимала однократную дозу антибиотика, а второй давали плацебо.
Результаты работы продемонстрировали, что количество случаев заражения крови составило 1,6 процента в группе азитромицина и 2,4 процента в группе плацебо.
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