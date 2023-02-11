Мнение: Благородные дикари и белые господа, усталость от Украины и сокращение числа «демократий»

1. Писатель Дмитрий Орехов на «Взгляде» объясняет, чем «благородные дикари», с точки зрения Запада, отличаются от «злобных варваров» (ссылка):



Разгул русофобии на Западе отлично иллюстрирует идею, что восприятие другой страны связано не столько с реальными впечатлениями, сколько со схемами и мифами. Одним из главных мифов, определяющих восприятие незападных стран на Западе, является миф о благородном дикаре.

В эпоху безудержных колониальных захватов европейские философы дружно славили дикаря, восхищаясь его моральными правилами, непринужденной семейной жизнью, легкомысленным отношением к собственности и безмятежным существованием на лоне природы. Как доказал Мирча Элиаде, изобретение благородного дикаря стало выражением тоски европейцев по земному раю и его обитателям. <…>

Деление людей на три сорта (цивилизованные европейцы, злобные варвары и простодушные дикари) стало на Западе каноническим со времен Руссо. Через эту призму Запад воспринимал и воспринимает своих незападных соседей, например, Россию и Турцию – русские и турки пролезли в Европу, даже основали там свои столицы, но эти народы лишены всяких основ самоуправления; их сущность остается рабской; они ленивы, жестоки и пресмыкаются перед утопающими в роскоши тиранами. В сознании европейцев Россия и Турция стали своеобразным варварским поясом, отделяющим цивилизованные страны от мира простодушных дикарей. Конечно, эти расистские бредни эпохи Просвещения даже не стоят того, чтобы их комментировать. <…>

С точки зрения Запада, его культура является эталонной, а все прочие делятся по очень простому признаку: они либо принимают Запад (простодушные дикари), либо не принимают (злобные варвары).

Интересно, что исторически на Западе представляли дикарей черными, а варваров – желтыми (краснокожими). Этот дискурс получил широкое распространение в литературе. Марк Твен в приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна изобразил в качестве благородного дикаря негра Джима, а в качестве злобного варвара – «проклятого метиса» индейца Джо. То же самое видим в «Затерянном мире» Конан Дойля, где действуют благородный негр Самбо и метис Гомес, импульсивный, жестокий и мстительный варвар-полукровка. <…>

И здесь мы подошли к важнейшему вопросу: так в чем же состоит «благородство» дикаря? В чем его отличительный признак? Многочисленные литературные примеры показывают, что дело не только в том, что дикарь живет на лоне природы (хотя это, конечно, добавляет красок к его портрету); дело в том, что он преданно служит белому господину. Таковы Джим, Самбо и Геркулес, таков Чингачгук, таков пигмей Тонга из рассказа Конан Дойля «Знак четырех» и многие другие. <…>

Именно в этой оптике Запад и сейчас видит содержание всех незападных конфликтов. «Благородные дикари» Навальный, Скрипаль, Тихановская, Гуайдо и Гюлен встали на сторону белых людей и доблестно противостоят свирепым тиранам. В этом же ряду благородных дикарей и предводитель маленьких симпатичных аборигенов из Восточной Европы Владимир Зеленский. Его подданные живут на лоне щедрой украинской природы, где-то неподалеку от белорусского моря, они ходят в шароварах и вышиванках, едят деревянными ложками борщ из котла и ходят с рогатиной на медведя в день после весеннего полнолуния; их длинноногие светловолосые женщины уступчивы и сладострастны. (Кстати, уступчивость туземных женщин – важнейший признак, по которому на Западе всегда различали простодушных дикарей и злых варваров).

Этот шаблон сложился, конечно же, не вчера. Посмотрите американский блокбастер 1962 года «Тарас Бульба» с Юлом Бриннером в главной роли. Показанные в нем полуголые дикари-украинцы немногим отличаются от традиционных команчей Голливуда. <…>

Самая неприятная истина для дикарей заключается в том, что они достаточно легко могут превратиться в злобных варваров (и подняться таким образом на вторую строчку в рейтинге), но им никогда не войти в число «подлинно цивилизованных». Границы цивилизованного мира очерчены раз и навсегда. Максимум, что светит самым преданным – умереть за интересы белого господина. А вот жертвовать собой ради диких у европейцев не принято. <…>

Когда-то на Западе прославляли жителей Южного Вьетнама, но потом они оказались «слишком коррумпированными» (политкорректный синоним «варварской развращенности») и «не имеющими подлинной воли к борьбе за свободу» (политкорректный синоним для «рабской сущности»). Потом эта же метаморфоза произошла со сторонниками афганского президента Ашрафа Гани. Такой поворот в сознании Запада ждет и современных украинцев.

2. По данным The Washington Post, 41% республиканцев в Конгрессе США выступают за передачу территорий Украины в пользу России, если это поможет прекратить конфликт (ссылка). Об усталости от Украины правые республиканцы заявляют прямым текстом, предлагая перенаправить десятки миллиардов долларов на решение внутренних проблем (ссылка)



Конгрессмен Мэтт Гаетц представил (ссылка) “Резолюцию об усталости от Украины”. Она требует прекратить дальнейшую финансовую и военную поддержку Киева – а также призывает Россию и Украину перейти к мирным переговорам.

Соавторами резолюции стали все основные союзники Трампа в Конгрессе. Многие из них месяц назад упорно блокировали назначение нового спикера Конгресса. И они уже давно критикуют украинскую стратегию Байдена.

Сам Мэтт Гаетц называет президентство Байдена эпохой “управляемого упадка” США – которому только способствует то, что Америка прожигает свой арсенал вооружений на Украине. Конгрессмены требуют перенаправить украинские бюджеты на решение внутриамериканских кризисов – например, усиление границ США на фоне волны нелегальной миграции.

3. Вопреки недавнему заявлению Джо Байдена о том, что благодаря его мудрому руководству «демократические страны за последние два года стали сильнее, в то время как автократические государства ослабели», никаких реальных подтверждений этому не наблюдается.

Во-первых, сами США стали гораздо менее похожи на нормальную демократическую страну за последние два года. Во-вторых, никакого усиления заамериканского «демократического» лагеря не видно, даже если согласиться с тем лицемерным подходом, согласно которому США скопом зачисляют в демократии всех своих вассалов, а в автократии – любые независимые страны, выступающие против внешней политики Госдепа.

По данным немецкого ресурса Statista, например, число демократических государств в мире в последние несколько лет упало (с 97 в 2016 году до 89 в 2021 году) – и особенно заметно снизилось число так называемых «либеральных демократий» (ссылка).

Совсем всё грустно для фанатов «американской демократии», если смотреть не на число «демократических» стран, а на размер их населения. В 2019 году вашингтонская НКО «Фридом Хаус», которая официально занимается развешиванием ярлыков «демократичности» и «недемократичности», исключила из числа «демократий» Индию (видите ли, Госдепу очень не понравилось очередное переизбрание Нарендры Моди на пост премьер-министра). Население Индии – 1,4 миллиарда человек, таким образом, общее число людей, живущих по мнению США в «демократических режимах», сократилось с 50% населения Земли до 32% (ссылка).