Мнение: Человеческое отношение

Мы могли бы сказать, что в любых отношениях все получается у тех, кто относится к партнерам по-человечески.

По-человечески – это значит как человек к человеку, то есть субъект к субъекту.

То, что мы называем верхними багами (Штурман, Училка, Выскочка, Доярка, Жилетка, Ищейка), происходит из-за отношения к другим людям как к объектам, то есть пассивным субстанциям, поведение которых полностью зависит от тебя.

То, что мы называем нижними багами (Попрошайка, Ученица, Кривляка, Кокетка, Плакса, Оправдашка), происходит из-за отношения к себе как к объекту, то есть к пассивной субстанции, которую должны обслуживать другие.

Мы недавно сравнивали рост значимости в любви и продвижение продукта в маркетинге. В том и другом случае действуют одни и те же законы.

Плохих маркетологов видно сразу, как и рапанов в письмах, по специфическому отношению к ЦА. Они либо относятся к ней как к пассивному стаду, которое должен направить пастух, то есть заваливают границы сверху, либо пытаются воспринимать ее как пастухов, а себя как пассивное стадо, то есть заваливают границы снизу. Многие умудряются заваливать границы и сверху, и снизу.

Г-маркетинг имеет много общего с рапаньей рыбалкой. Там и там люди в короне с кривым локусом и с фокусом на себе пытаются плести хитрые сети, придумывать для Глупыш пряники или загонять кнутом. Выглядит то и другое комично, хотя и зловеще.

Г-маркетологи (ГМ) как все рапаны пытаются копировать внешние признаки рыбалки.

Как жены братьев в сказке о Царевне-Лягушке, подглядывали за ней, и складывали в рукава куриные кости, которые потом полетели в лицо царя, так ГМ анализируют успешные продвижения товаров и делают выводы.

Например, решают ГМ, чтобы продвинуть товар, надо захватить внимание ЦА, настойчиво преодолевая ее сопротивление.

Вся ЦА у ГМ делится на холодную и теплую, на ту, у которой 0 интереса (СЗ продукта = 0) и ту, у которой уже есть интерес (СЗ продукта = 1). ГМ идут дальше, они рассматривают ЦА не как людей, а как “лиды”, неодушевленные субстанции, которые нужно греть, чтобы извлечь прибыль.

Идея с разморозкой и нагреванием – известная, для алхимии – базовая, для психологии, после Курта Левина, – классическая, но это полевые понятия и пользоваться ими можно только в контексте поля. То есть размораживается и нагревается не человек, а фигуры в его поле. Можно повлиять на свою фигуру в чужом поле, но напрямую воздействовать на субъект нельзя и тем более нельзя человека разморозить или нагреть как кусок мяса.

Рыбак греет свою фигуру в поле партнера.

Рапан же уверен, что греть надо партнера. Как если бы он был кастрюлей на плите.

В результате если что-то и нагревается, то фигура партнера в поле рапана, а партнер от “разогревающих” щипцов рапана испытывает раздражение, чем дальше, тем больше. СЗ партнера растет, СЗ рапана становится отрицательной. При СЗ = -3 единственное желание партнера – стереть преследователя с лица земли или из картины поля.

Примерно так же выглядит “работа с холодными лидами” у ГМ.

“Холодные звонки” в ближайшем будущем будут пресекаться как правонарушения, это ничто иное как вторжения и преследования.

Но нам с вами важно не просто увидеть параллель между любовными и маркетинговыми щипцами, но и понять, как должны поменяться настройки, чтобы у человека не возникало стремления использовать щипцы.

Напомню, что первый шаг – это смена установок, без этого смена настроек невозможна. Если вы не уверены, что щипцы – это плохо всегда, если вы сомневаетесь и считаете, что иногда щипцы допустимы или полезны, у вас не получится поменять настройки. От любых попыток “порыбачить” будет строго обратный эффект: ваши щипцы будут вырастать, ваша СЗ будет падать и становиться отрицательной.

Только если вы на уровне установок усвоили, что щипцы – зло, что для успешного взаимодействия с людьми в любых ресурсах необходимо субъектное (человеческое, уважительное) к ним отношение, без всяких “но”, для вас открывается опция смены настроек.

Только признав правило границ на уровне установок, вы сможете перейти к настройкам!

Главных настроек три: локус контроля, фокус внимания и самооценка. Это то, что можно настроить сознательным путем. Спонтанность присоединяется сама, когда три другие настройки в порядке.

Когда мы читаем письма рапанов, мы видим, каким образом они снижают свою значимость. Они говорят и пишут невпопад, они совершают шаги мимо кассы, у них полно косяков, они действуют криво и неуклюже, все эпитеты, которые нам приходят в голову рисуют картину – мимо, криво, невпопад. Рапаны как слоны в посудной лавке все задевают, все роняют, все сбивают и поэтому вскоре их начинают выпроваживать вон, а если они упираются, спускают с лестницы.

И рапаны грустно спрашивают в каждом письме: ну как же увидеть границы? Это не самые безнадежные рапаны, они хотя бы допускают мысль, что некие границы существуют. Безнадежные рапаны уверены, что никаких границ нет и каждый должен брать то, что сможет схватить и отнять. Иногда безнадежные рапаны лукавят, притворяясь, что верят в границы, но даже притворство в их случае – это уже прогресс.

Когда мы читаем письма нерыб, многие до сих пор не понимают, что они делают такого, где их крючки. Создается впечатление, что разница между рапанами и нерыбами только в результате и если рапану удастся ухватить и отнять что-то, его сейчас же признают нерыбой.

У нерыб все и правда получается “само”, то есть спонтанно, благодаря правильным настройкам.

Если мы сравним это с маркетингом, картина будет такой.

Г-маркетолог берет никому не нужный продукт и начинает его продвигать, заставляя ЦА понять, что ненужный продукт очень нужен. Он действует то обманом, то нахрапом, то нытьем, то угрозами, то сулит скидки, то обещает призы, то блефует.

Локус контроля г-маркетолога – вне собственных границ, он Штурман, Ищейка, Училка, Выскочка, Доярка, Жилетка. И все верхние баги векторные, то есть время от времени становятся нижней векторной парой: попрошайничают, оправдываются, плачутся, кокетничают и так далее.

Фокус внимания г-маркетолога – на своей прибыли. Как бы еще разогреть эти холодные лиды своими горячими щипцами? Как бы извлечь из теплых лидов побольше бабла, вытягивая каждую копеечку, то угрозами, то нытьем?

Самооценка г-маркетолога – в короне, причем в сознательной короне. Он заставляет себя верить, что ненужный продукт очень нужен и если другим это не очевидно, их надо образумить и заставить понять.

Как должна выглядеть смена настроек?

Локус контроля – внутри границ. Это значит, что вы не можете “работать над лидами”, вы можете работать над своим продуктом и тем, что с ним связано. Вы можете улучшить продукт или создать контекст, в котором этот продукт будет лучше представлен. Работа должна идти над своим продуктом или над его контекстом, не в головах ЦА, а в поле продукта. ЦА обратит на продукт внимание, если он и контекст окажутся привлекательными для нее.

Фокус внимания – на интересах того, для кого делается продукт. Важно сделать что-то полезное, нужное, интересное. Фокуса на прибыли не должно быть, прибыль – следствие интереса ЦА, но если фокусироваться на прибыли, это помешает увидеть недостатки продукта и возможность его улучшить. Если фокусироваться на шкуре неубитого медведя, охота не выйдет.

Когда вы научитесь видеть, насколько фокус и локус нерыбы в письмах отличается от рапаньих, у вас будет прогресс.

Цели нерыбы и рапана отличаются как небо и земля. Цели рапанов всегда ухватить, вцепиться, получить прибыль (влюбить, женить, поиметь). Цели нерыбы – доставить удовольствие, провести интересно время, порадовать человека. На ранних этапах знакомства цель нерыбы может быть просто узнать человека получше, рассмотреть, а рапан и на самых ранних этапах уже решает захватить и поиметь (отсюда аутичное “мне подходит”).

Очень хорошо в письмах видны отличия фокуса нерыб и рапанов. Те и другие делают вложения, но первые сфокусированы при этом на пользе и удовольствие партнера, а вторые на захвате чужой территории и на дивидендах. Из-за этого нерыбы выглядят щедрыми и “легкими”, а рапаны жадными и “тяжелыми”. Помните недавно было письмо, где автор все время хотела накормить героя чебуреками и пирожками? Ее фокус был на том, что молодой мужик едетт к ней после работы, чтобы ходить по холодному парку, он хочет есть и его хочется накормить, тем более автор любит печь. Здесь и собственное удовольствие и желание позаботиться, и совсем нет расчетов, как эти чебуреки вызовут рост значимости или обяжут этого мужчину делать ответные шаги. Такая мелочность была бы за гранью.

Вот чем отличается корм как рыбацкий инструмент от щипцов. В первом случае фокус на удовольствии другого человека и на своем желании или нормальном долге позаботиться о нем. А во втором случае корм – способ вытянуть что-то, обязать или принудить. Это инструмент манипуляций.

Приведите примеры, как рапаны в письма описывают вложения. Обратите внимание, как скрупулезно они подсчитывают, сколько дали, какое, как им было трудно, и как страшно не получить ничего взамен, как обидно.

Вы до сих пор не можете понять, “что же делают нерыбы” потому что вам кажется, что рыбалка – это какие-то специальные коварные действия, а это спонтанное поведение в границах.

Мы рассматриваем крючки и шары только с одной целью: чтобы увидеть, как шаг в границах становится крючком или шаром, а шаг мимо границ превращается в щипцы и слив. Все определяют границы, а чтобы действовать в границах, не надо ничего вычислять, надо просто иметь верные настройки.

Ваш локус контроля и фокус внимания будет направлять вас так, что каждое ваше слово, каждый ваш поступок будут в границах, будут спонтанны, будут красивы и как следствие – эффективны.

Если вы уважаете чужую территорию и испытываете отвращение к любому давлению на человека, ваш локус контроля займет верное положение.

Если вы уважаете себя и не хотите ничего вытягивать из других, то при симпатии ваш фокус внимания будет там, где надо: на интересах другого человека, на его удовольствие.

Сама по себе симпатия к другому не сделает ваши действия верными! Если локус у вас кривой, то симпатия будет растить ваши щипцы, вам будет хотеться использовать другого человека, ваша симпатия будет открывать шире и шире вашу хлеборезку.

Самооценка – это еще одна важная настройка, может быть самая важная. Самооценка зависит от локуса контроля, а локус контроля зависит от самооценки. Но то и другое зависит от установки: готовы вы считаться с важностью других людей, готовы вы видеть в других субъекты, готовы вы видеть объективную, то есть отдельную от вас реальность или всеми силами стремитесь ощущать свою центральную роль во всем, свою грандиозность и считаете, что ваши иллюзии могут влиять на объективную реальность.

Приведите, пожалуйста, примеры, как фокус и локус рапанов в письмах отличается от фокуса и локуса нерыб.

Правильный локус – это значит, что человек рулит собой и своим и не трогает чужое.

Правильный фокус – это значит, что человек при взаимодействии с другими не эгоцентричен, не зациклен на себе.