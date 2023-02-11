Поиск своей внутренней женщины: как не потерять себя в рутинных буднях

Она способна

вдохновлять, созидать, менять жизни других людей. Но серые будни заставляют нас

тратить этот бесценный потенциал впустую. Как раскрыть в себе женственность и

подарить миру счастливую себя, “Дни.ру” рассказала Римма Смирнова — эксперт по женскому

тайм-менеджменту и личной эффективности.

Современная женщина — какая она?

В нашем мире роль женщины сильно изменилась. Если ранее она

была хранительницей очага, прекрасной дамой, перед которой преклонялись, то

сегодня ее зона ответственности значительно расширилась. Мама, жена, подруга,

создательница уюта, бизнес-леди… Современная женщина работает, строит карьеру,

развивается, открывает свое дело, занимается любимым хобби.

Но в этом круговороте рутины и кроется главная опасность.

Женщины сосредотачиваются на внешних изменениях, а внутренняя часть остается

незамеченной. Но именно там и живет та самая забытая внутренняя женщина.

Как раскрыть в себе потенциал?

Если женщина лишена энергии, выжата, как лимон, она не может

вдохновлять и притягивать позитивные события в свою жизнь, дарить ощущение

счастья окружающим людям. Ей необходимо сначала наполниться, раскрыться,

научиться чувствовать в себе созидающую женскую энергию. Как это сделать, если

вокруг — одна рутина?

Любовь к себе

Все, что вы делаете для себя, — это отражение любви к своей

внутренней женщине. Красивые наряды, украшения, которые надеваете, должны

приносить радость и удовлетворение. Встаньте перед зеркалом, полюбуйтесь своим

отражением. Смотрите на него с нежностью, восхищением.

Любовь к себе не имеет ничего общего с эгоизмом. Это

здоровое восприятие себя, своей женской сути, стремление получать удовольствие

от жизни, испытывать радость и дарить ее другим людям. Умение не жертвовать

собой, а понимать свои глубинные желания и потребности.

Я — главная

Это чуждая роль в нашем менталитете, и она также часто

путается с эгоизмом. Если вы отводите себе второстепенную позицию, то, сами

того не зная, исчерпываете ресурсы. О раскрытии своей внутренней женщины тут и

речи не может быть.

Научитесь ставить себя, свои потребности на первое место. Не

нужно играть роль спасительницы и бежать на помощь первому, кто об этом

попросит. Помогайте другим, если есть избыток энергии и любви. Делайте это от

изобилия, а не в ущерб собственному здоровью и благополучию.

Забота о себе

Эстетика женщин наполняет. Они обожают красоту. Любят, когда

у них блестящие волосы, здоровая и гладкая кожа. Но внешние факторы, такие как

рутина и быт, могут отнять ресурсы: время, удовольствие, наполненность. И остается

довольствоваться только машинальными действиями.

Чтобы этого не произошло, не забывайте заботиться о себе.

Покупайте наряды, посещайте салоны, ходите на маникюр, почаще гуляйте. Вместе с

внешней красотой поддерживайте внутреннюю. Медитация, йога, расслабление,

дыхательные практики помогают сохранять ресурс и ощущать собственную

целостность.

Разрешайте себе

Не экономьте на своих потребностях и желаниях. То, что вы

покупаете и делаете, должно дарить позитивные эмоции, а не ограничение, которое

вызывает постоянное недовольство и неудовлетворенность собой и своей жизнью.

Говорите себе комплименты

Согласитесь, сказать себе “ну и дура” куда легче, чем “какая

я красивая, нежная, умная, успешная …”. Меняйте фокус на позитив. Делайте себе

почаще комплименты. Это так заряжает!

Наведите порядок

Речь идет не только об окружающем пространстве, но и о

внутреннем мире. Регулярно наводите в нем порядок. Если вы стильно одеты,

выглядите ухоженно, но в душе так тяжело, как будто тянете непосильную ношу,

вашу красоту никто не заметит.

Когда нет радости жизни, страдает ваша внутренняя женщина.

Остановитесь и разберитесь с эмоциональным ураганом. Проделайте практики,

поговорите с подругой, сходите к специалисту. Если в душе гармония, люди сами

будут тянуться к вам, окружать вниманием и заботой.

Благодарите

Будьте благодарной за то, что у вас есть сегодня, за то, что

будет завтра. Каждый момент жизни — это бесценный подарок, и нужно принимать

его, даже если на вашем пути регулярно встречаются трудности и препятствия.

Женщина, которая чувствует свою целостность и потенциал,

умеет быть благодарной за все, что с ней происходит. Это удивительная

способность, которая сделает вашу жизнь лучше, ярче, разнообразнее.

Подарите себе возможность быть женщиной. Внедрите в

свою жизнь эти простые рекомендации. И вы удивитесь тем изменения, которые

будут происходить вокруг вас.