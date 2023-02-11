Поиск своей внутренней женщины: как не потерять себя в рутинных буднях
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Она способна
вдохновлять, созидать, менять жизни других людей. Но серые будни заставляют нас
тратить этот бесценный потенциал впустую. Как раскрыть в себе женственность и
подарить миру счастливую себя, “Дни.ру” рассказала Римма Смирнова — эксперт по женскому
тайм-менеджменту и личной эффективности.
Современная женщина — какая она?
В нашем мире роль женщины сильно изменилась. Если ранее она
была хранительницей очага, прекрасной дамой, перед которой преклонялись, то
сегодня ее зона ответственности значительно расширилась. Мама, жена, подруга,
создательница уюта, бизнес-леди… Современная женщина работает, строит карьеру,
развивается, открывает свое дело, занимается любимым хобби.
Но в этом круговороте рутины и кроется главная опасность.
Женщины сосредотачиваются на внешних изменениях, а внутренняя часть остается
незамеченной. Но именно там и живет та самая забытая внутренняя женщина.
Как раскрыть в себе потенциал?
Если женщина лишена энергии, выжата, как лимон, она не может
вдохновлять и притягивать позитивные события в свою жизнь, дарить ощущение
счастья окружающим людям. Ей необходимо сначала наполниться, раскрыться,
научиться чувствовать в себе созидающую женскую энергию. Как это сделать, если
вокруг — одна рутина?
- Любовь к себе
Все, что вы делаете для себя, — это отражение любви к своей
внутренней женщине. Красивые наряды, украшения, которые надеваете, должны
приносить радость и удовлетворение. Встаньте перед зеркалом, полюбуйтесь своим
отражением. Смотрите на него с нежностью, восхищением.
Любовь к себе не имеет ничего общего с эгоизмом. Это
здоровое восприятие себя, своей женской сути, стремление получать удовольствие
от жизни, испытывать радость и дарить ее другим людям. Умение не жертвовать
собой, а понимать свои глубинные желания и потребности.
- Я — главная
Это чуждая роль в нашем менталитете, и она также часто
путается с эгоизмом. Если вы отводите себе второстепенную позицию, то, сами
того не зная, исчерпываете ресурсы. О раскрытии своей внутренней женщины тут и
речи не может быть.
Научитесь ставить себя, свои потребности на первое место. Не
нужно играть роль спасительницы и бежать на помощь первому, кто об этом
попросит. Помогайте другим, если есть избыток энергии и любви. Делайте это от
изобилия, а не в ущерб собственному здоровью и благополучию.
- Забота о себе
Эстетика женщин наполняет. Они обожают красоту. Любят, когда
у них блестящие волосы, здоровая и гладкая кожа. Но внешние факторы, такие как
рутина и быт, могут отнять ресурсы: время, удовольствие, наполненность. И остается
довольствоваться только машинальными действиями.
Чтобы этого не произошло, не забывайте заботиться о себе.
Покупайте наряды, посещайте салоны, ходите на маникюр, почаще гуляйте. Вместе с
внешней красотой поддерживайте внутреннюю. Медитация, йога, расслабление,
дыхательные практики помогают сохранять ресурс и ощущать собственную
целостность.
- Разрешайте себе
Не экономьте на своих потребностях и желаниях. То, что вы
покупаете и делаете, должно дарить позитивные эмоции, а не ограничение, которое
вызывает постоянное недовольство и неудовлетворенность собой и своей жизнью.
- Говорите себе комплименты
Согласитесь, сказать себе “ну и дура” куда легче, чем “какая
я красивая, нежная, умная, успешная …”. Меняйте фокус на позитив. Делайте себе
почаще комплименты. Это так заряжает!
- Наведите порядок
Речь идет не только об окружающем пространстве, но и о
внутреннем мире. Регулярно наводите в нем порядок. Если вы стильно одеты,
выглядите ухоженно, но в душе так тяжело, как будто тянете непосильную ношу,
вашу красоту никто не заметит.
Когда нет радости жизни, страдает ваша внутренняя женщина.
Остановитесь и разберитесь с эмоциональным ураганом. Проделайте практики,
поговорите с подругой, сходите к специалисту. Если в душе гармония, люди сами
будут тянуться к вам, окружать вниманием и заботой.
- Благодарите
Будьте благодарной за то, что у вас есть сегодня, за то, что
будет завтра. Каждый момент жизни — это бесценный подарок, и нужно принимать
его, даже если на вашем пути регулярно встречаются трудности и препятствия.
Женщина, которая чувствует свою целостность и потенциал,
умеет быть благодарной за все, что с ней происходит. Это удивительная
способность, которая сделает вашу жизнь лучше, ярче, разнообразнее.
Подарите себе возможность быть женщиной. Внедрите в
свою жизнь эти простые рекомендации. И вы удивитесь тем изменения, которые
будут происходить вокруг вас.
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