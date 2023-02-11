Новинки российского кино: ТОП-5 фильмов

Когда за окном

холодный февраль, для выхода из дома должна быть очень важная причина. Поднять

настроение и скрасить свободный вечер помогут самые ожидаемые кинопремьеры

российского кинематографа.

“Дни.ру”

подготовил анонс топ-5 фильмов, которые выйду в прокат в феврале 2023 года. Комедии,

детектив или ром-ком — осталось только выбрать.

“Эта

любовь”

В канун Дня

Святого Валентина 14 февраля пять романтических историй оказываются завязаны

вместе. Действие фильма развернется у подножья горы в маленьком городе — можно ли

придумать более романтичное место для праздника?

“Свободные

отношения”

Сюжет фильма с

одной стороны банален, с другой затрагивает весьма деликатную тему. Незапланированно

ставшие родителями Илона и Артем спустя семь лет понимают — их отношения

окончательно съел был. Решив сохранить брак ради сына, пара соглашается на необычный

эксперимент и разрешают друг другу чуть больше свободы.

“О чем

говорят мужчины. Простые удовольствия”

Четверка закадычных

друзей вновь оказывается вместе, чтобы обсудить насущные проблемы. О чем на

этот раз поговорят мужчины? Женская дружба, мужская солидарность, первая любовь

и пожилые родители — вот о чем думают те, кому немножко за… Или мужчины говорят

не только об этом?

“Быть”

Тема “отцов

и детей” была актуальна во все времена. Вот и сегодня подросток Илья ищет

общий язык с родителями. Думая о себе и своих интересах, молодой человек забывает

о главных ценностях в жизни. Оказавшись в прошлом, у него появится шанс узнать

родителей с другой стороны.

“Один

настоящий день”

История выбора

простого человека. Следователь следственного комитета в один момент должен

решить, что ему дороже: блестящая карьера и достаток или страх потерять все,

даже собственную жизнь. Настает “день Х” — каким будет решение?