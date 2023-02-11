 

Новинки российского кино: ТОП-5 фильмов

11.02.2023, 20:15, Разное
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Когда за окном
холодный февраль, для выхода из дома должна быть очень важная причина. Поднять
настроение и скрасить свободный вечер помогут самые ожидаемые кинопремьеры
российского кинематографа.

“Дни.ру”
подготовил анонс топ-5 фильмов, которые выйду в прокат в феврале 2023 года. Комедии,
детектив или ром-ком — осталось только выбрать.

  • “Эта
    любовь”

В канун Дня
Святого Валентина 14 февраля пять романтических историй оказываются завязаны
вместе. Действие фильма развернется у подножья горы в маленьком городе — можно ли
придумать более романтичное место для праздника?

  • “Свободные
    отношения”

Сюжет фильма с
одной стороны банален, с другой затрагивает весьма деликатную тему. Незапланированно
ставшие родителями Илона и Артем спустя семь лет понимают — их отношения
окончательно съел был. Решив сохранить брак ради сына, пара соглашается на необычный
эксперимент и разрешают друг другу чуть больше свободы.

  • “О чем
    говорят мужчины. Простые удовольствия”

Четверка закадычных
друзей вновь оказывается вместе, чтобы обсудить насущные проблемы. О чем на
этот раз поговорят мужчины? Женская дружба, мужская солидарность, первая любовь
и пожилые родители — вот о чем думают те, кому немножко за… Или мужчины говорят
не только об этом?

  • “Быть”

Тема “отцов
и детей” была актуальна во все времена. Вот и сегодня подросток Илья ищет
общий язык с родителями. Думая о себе и своих интересах, молодой человек забывает
о главных ценностях в жизни. Оказавшись в прошлом, у него появится шанс узнать
родителей с другой стороны.

  • “Один
    настоящий день”

История выбора
простого человека. Следователь следственного комитета в один момент должен
решить, что ему дороже: блестящая карьера и достаток или страх потерять все,
даже собственную жизнь. Настает “день Х” — каким будет решение?


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