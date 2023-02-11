Мнение: О признании крупной ошибки… Снова «девочка из МИДа»?

Ну вот, опять — «она же девочка!» ©

В МИДе, ага.

И вообще — «кто не ошибается — тот не живёт». А девочкам вообще нужно прощать больше, ибо иное не толерантно и даже сексизм. Ну вот и получаем то, что получается…

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая в конце января заявила о «войне против России», теперь говорит, мол, ошиблась и с кем не бывает.

Напомним, Анналена Бербок в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, прошедшего в конце января, Анналена Бербок заявила, что Европа уже ведет войну против России. После этого российский МИД попросил ФРГ объяснить позицию страны. И вот — позиция выкристаллизовалась.

Теперь ровно та же Анналена Бербок, которая в конце января заявила о «войне против России», утверждает, что на самом деле хотела подчеркнуть сплочённость Запада в вопросе поддержки Украины, а не то, что Берлин является стороной конфликта. Об этом глава министерства рассказала в интервью Tagesspiegel.

Так, на вопрос журналиста о том, воюет ли Германия с Россией, Бербок указала, что ФРГ, как и другие страны #ЕС, поддерживают Киев в реализации своего права на оборону. На уточняющий вопрос по поводу своей фразы министр ответила… пространно. «Есть такая поговорка: если ты не делаешь ошибок, ты не живёшь. Для меня важно показать людям, что внешняя политика — это не абстрактное дело, что она имеет прямое отношение к ним и их жизни. Я хочу делать политику для людей», — отметила глава немецкого МИДа.

Впрочем, не только германский МИД говорит о «войне». Рупор американских демократов CNN заявляет в том же духе: «Если кто-то считает [президента Джо] Байдена “мягким”, ему нужно посмотреть на многомиллиардную, но эффективную прокси-войну, которую он ведёт против России на Украине в рамках крупнейшей мобилизации западного альянса со времён распада Советского Союза».

И опять же — ничего нового. Но вот откровенность — уже на новом уровне. Хотя…

Для нынешних западных лидеров #Россия — уже фактически труп. Так чего им стесняться-то?

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