 

Мнение: О признании крупной ошибки… Снова «девочка из МИДа»?

11.02.2023, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ну вот, опять — «она же девочка!» ©

В МИДе, ага.

И вообще — «кто не ошибается — тот не живёт». А девочкам вообще нужно прощать больше, ибо иное не толерантно и даже сексизм. Ну вот и получаем то, что получается…

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая в конце января заявила о «войне против России», теперь говорит, мол, ошиблась и с кем не бывает.

Напомним, Анналена Бербок в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, прошедшего в конце января, Анналена Бербок заявила, что Европа уже ведет войну против России. После этого российский МИД попросил ФРГ объяснить позицию страны. И вот — позиция выкристаллизовалась.

Теперь ровно та же Анналена Бербок, которая в конце января заявила о «войне против России», утверждает, что на самом деле хотела подчеркнуть сплочённость Запада в вопросе поддержки Украины, а не то, что Берлин является стороной конфликта. Об этом глава министерства рассказала в интервью Tagesspiegel.

Так, на вопрос журналиста о том, воюет ли Германия с Россией, Бербок указала, что ФРГ, как и другие страны #ЕС, поддерживают Киев в реализации своего права на оборону. На уточняющий вопрос по поводу своей фразы министр ответила… пространно. «Есть такая поговорка: если ты не делаешь ошибок, ты не живёшь. Для меня важно показать людям, что внешняя политика — это не абстрактное дело, что она имеет прямое отношение к ним и их жизни. Я хочу делать политику для людей», — отметила глава немецкого МИДа.

Впрочем, не только германский МИД говорит о «войне». Рупор американских демократов CNN заявляет в том же духе: «Если кто-то считает [президента Джо] Байдена “мягким”, ему нужно посмотреть на многомиллиардную, но эффективную прокси-войну, которую он ведёт против России на Украине в рамках крупнейшей мобилизации западного альянса со времён распада Советского Союза».

И опять же — ничего нового. Но вот откровенность — уже на новом уровне. Хотя…

Для нынешних западных лидеров #Россия — уже фактически труп. Так чего им стесняться-то?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04.22 / Принцесса Нидерландов Ариана отпраздновала свое 15-летие

30.06.21 / Скандалы: «Золотая магистраль в Сочи

24.01.23 / Это мощное зеркало души: практические советы по использованию дневника для саморазвития и духовного роста

01.12.22 / Мнение: Укрощение строптивого

09.08.22 / Премьер-министр Польши не нашёл времени для прощальной встречи с Джонсоном

28.04.22 / Polestar 2 EV получил увеличенный реальный запас хода на электротяге

16.08.20 / Беларусь. Главное за субботу

06.09.22 / Мнение: Альбац покинула Россию

22.02.22 / Болезнь Крона и язвенный колит повышают риск постковидного синдрома

28.06.22 / Мнение: Пандемический сатанизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика