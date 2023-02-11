 

Крикалев сообщил, что на «Прогрессе МС-21» произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования

11.02.2023, 20:09, Новости дня
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Утечка теплоносителя системы терморегулирования произошла на корабле «Прогресс МС-21» на Международный космической станции, разгерметизация не повлияет на работу экипажа МКС, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По его словам, на грузовике, пристыкованном к МКС, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, такая же примерно ситуация произошла с кораблем «Союз МС-22» в середине декабря, передает ТАСС.

Крикалев заявил, что место утечки теплоносителя пока не удалось осмотреть, пока нет возможности получить информацию, как выглядит повреждение, что стало причиной, Роскосмосу предстоит подумать, как решить этот вопрос.

В Роскосмосе также заверили, что разгерметизация «Прогресса МС-21» не повлияет на работу экипажа МКС. Грузовик собирались расстыковать и спустить с орбиты за два дня до пуска корабля «Союз».

Ранее в Роскосмосе сообщили о разгерметизации контура грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет 18 февраля, он изолирован от МКС.

Космонавт Дмитрий Петелин рассказал, что обстановка на борту Международной космической станции после разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21» осталась спокойной, все работает в штатном режиме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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