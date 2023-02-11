Застрявших в аэропорту шестерых беременных россиянок впустили в страну

Застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса шести беременным россиянкам, разрешили въехать в Аргентину, они выиграли суд, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин.

Полин заявил, что всех шестерых выпустили из аэропорта, передает РИА «Новости».

Россиянки опротестовали решение службы в суде, который встал на сторону женщин.

В настоящее время россияне имеют право на безвизовый въезд в Аргентину на 90 дней в целях туризма.

Ранее власти Аргентины не пустили в страну шесть беременных россиянок, они находились в аэропорту несколько дней. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная женщинами цель визита была ложной.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Аргентина испугалась родильного туризма из России.

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