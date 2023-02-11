Мнение: Стёб, сюр и глум

(Генерал и его баба)

Однако, креатив на российском ТВ принимает уже, я бы сказал, какой-то необратимый характер. Вот вчера на сон грядущий, часа в 2 ночи, включил случайно канал НТВ (известный в народе как “ментовской”, так как на НТВ сериалы “про ментов” идут практически нон-стоп 24 часа в сутки, лишь изредка перемежаемые новостями)

И попал я, естественно, на очередной ментовской сериал, где-то с середины; хотел уж было переключить – но чуть вник в происходящее… и буквально оторопел от полета мысли авторов. Итак, на экране – пожилая пара, на улице, они вяло переругиваются. Как мы вскоре понимаем из разговора, это – муж и жена. Она – владелица некоего “салона красоты”, а он – полицейский генерал (в форме, при погонах, так что ошибиться невозможно). Действие происходит в наши дни, то есть буквально “сейчас”.

Пара ссорится. Из-за чего? (вот с этого момента я и включился) Ссорится она из-за того, что жена, владеющая салоном красоты, уговаривает своего мужа-генерала… уволиться с должности! Вы думаете, из романтических соображений, типа она его редко видит? Ничуть не бывало: супруга просит генерала уволиться, так как он… мало зарабатывает!!

Еще через некоторое время мы понимаем, что генерал вообще-то является… начальником всей полиции Санкт-Петербурга. Современного. Вот его и клянет спутница жизни, в выражениях типа “Да только я своим салоном у нас в семье деньги зарабатываю! Только я семью кормлю!”

Пожилой генерал-полицмейстер чувствует себя неловко, пытается оправдаться (хотя и видно, что ему стыдно за свое нищебродство). Он вяло возражает: “Но, дорогая, у меня же нормальная зарплата…” Жена-берсерк саркастически хохочет: “Что?? Свои копейки ты называешь зарплатой??!” И опять переходит к уговорам: “Милый, ну зачем тебе это? Что ты забыл на этой ужасной, тяжелой работе, зачем тебе все время этих преступников ловить? Ты замучался, перспектив никаких, денег мало…” Генерал виновато смотрит в асфальт, уныло тянет:

– Да я все понимаю, милая… Но посмотри на меня – я же старый! Я больше ничего не умею! Кому я буду нужен?! (когда уволюсь с поста начальника Санкт-Петербургской полиции и сниму погоны)?

Однако жена тут удивительным образом полна оптимизма:

– Как это – никому?! Да ты же прекрасный специалист! Тебя охотно возьмут на работу где угодно!! На гораздо большие деньги!!

Генерал безнадежно машет рукой, всем видом выражая мысль – да ну, кому я нужен, куда я пойду, уж лучше продолжу тянуть лямку в своем кабинете за гроши…

Жена понимает его настроение и выдает последний перл:

– Ну и, в крайнем случае, просто отдохнешь, пойдешь на пенсию! Зачем тебе работать? Зато у моего салона прекрасные перспективы – я уж нам заработаю!

После лицезрения сего действа я на некоторое время выпал в осадок, а спал потом беспокойно. Как они могут такое на ночь показывать мирным гражданам?!

И я до сих пор не пойму, что это вообще было. Зверский стеб, Камедиклаб отдыхает?! Да вроде нет, я еще чуток посмотрел – там все, наоборот, зверски серьезно, “наша служба и опасна и трудна”.

Может быть, это такая абсурдистская комедия? Да вроде тоже нет… Остается последняя, самая невероятная версия: это вот таким образом нынче в России создают “позитивный образ советской милиции”. С генералами полиции, которые очень мало зарабатывают, и их за это пилят жены – успешные парикмахерши.

Охренеешь. И там весь (!) сериал такой (жаль, названия не посмотрел). Навскидку, что еще запомнилось из последующих диалогов. Тот же самый генерал-бессеребренник встречает (уже, видимо, в здании ГУВД) своего подчиненного-полковника полиции. Они задушевно, прямо в коридоре, обсуждают актуальный вопрос – мог их подчиненный-майор убить начальника оперчасти женской колонии-поселения? Полковник, играя желваками – Нет, не мог! Не таков майор Семенов!

На что ему генерал ласково возражает: “Да ты погоди, погоди: ты сам представь. Если бы твою жену, которая в колонии, начальник оперчасти посадил бы в карцер, а потом бы с тебя за то, чтоб ее перевели в отряд, потребовал бы ОДНУ-ДВЕ ТЫСЯЧУ ЗЕЛЕНЫХ – что бы ты сделал?” Полковник аж зеленеет от ярости, глаза чуть не вылезают из орбит: “Пристрелил бы пасс-ссскуду!!”

“Ну вот видишь, – говорит ему мудрый генерал. – Ты сам ответил”.

И благодарный зритель роняет слезу. Конечно, а как же? Полковник питерской милиции за одну-две тысячи долларов кого угодно пристрелит! Ибо где ж ему взять такие ДЕНЬЖИЩИ??

Понимать надо (2020).

Мне потом в комментах подсказали: это, оказывается, сериал “Невский” – с высокими рейтингами, любимый народом. Кто-то, конечно, назовет такие поделки агитпропа “доброй сказкой для народа”, но я бы назвал жестче – это глумление, откровенное и наглое. Типа “вы там расследования Навального хотели смотреть?! Так нет – вы будете смотреть ЭТО!” Своего рода “Навальный наоборот”. Генералы-полиционеры, которые от беззаветной любви к народу живут в хрущевке и ездят на работу на трамвае. А если кто говорит, что госбанкир любовнице за 10 миллиардов самолет дарит – так это клевета.