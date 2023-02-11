 

Ехать или нет? – Личное мнение

11.02.2023, 19:50, Разное
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Гарри и Меган всё-таки пригласили на коронацию. Не секрет, что в семье Сассексов решения принимает Меган, и ей нужно определиться — едем или не едем.


Фото: Кадр «Форс-мажоры»

Ответ следует дать до апреля, а значит времени на подумать и нет. Давайте разберём все выгоды.

Организаторы очень хотят избежать скандалов, а потому тщательно всё планируют. Задачи, как говорят, сложные, но выполнимые.

Во-первых, Миддлтонов и Марклов хотят развести по времени и по месту, чтобы они не попали в один кадр. Уильям злится на брата, а значит выражение его лица будет не очень соответствовать коронации.

Во-вторых, Гаррика исключили из церемонии. Максимум, что светит Марклам — стоять с постными лицами на галёрке.

Конечно, их будут снимать, но Меган не сможет проявить на этих снимках дружелюбие к Кейт. Сама Кейт, конечно, будет с презрительным лицом, но оно у неё и так такое — есть рядом Марклы или их нет.

В-третьих, не получив скандал, журналисты спросят Гарри и Меган, как всё прошло. Меган сможет рассказать о холодности нового короля и вспомнить теплоту покойной бабушки.

Чего-то большего она сказать не сможет.

И, в общем-то, всё — плюсы от коронации для Марклов на этом исчерпаны.

А если не ехать? Тут есть какие-то выгоды?

Такое решение вызовет намного больше вопросов. Почему не поехали? Вас обижают? Не так пригласили? За что Гарри отстранили от участия в церемонии?

Тем для интересных интервью — море.

Гарри сможет сказать, что не хотел расстраивать брата, который злится на него из-за жены. Меган со слезами поведает, что ей обидно за пэра-мужа, отстранённого от принесения клятвы верности.

Роль обиженных — и обиженных незаслуженно! — всегда удавалась Меган. Тут она сможет проявить все грани своего таланта.

Вместо коронации, пресса начнёт звать на интервью Меган. Это же намного интереснее, чем скучная церемония восшествия на престол скучного Чарльза!

Если бы Меган спросила меня, я бы посоветовала им не ехать. Впрочем, она сама не глупая баба.

А вы что посоветуете — ехать или нет?

Источник: Лена Миро


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