Западные хакеры годами создавали пробки в Москве

Программисты из общественной организации «Альянс патриотических хакеров» опубликовали секретный отчёт ЦРУ о деятельности западных хакерских группировок против России.

Как оказалось, в 2017 году американская разведка организовала операцию по взлому систему управления московскими светофорами для дестабилизации ситуации в Москве.

– Целью ЦРУ было сделать невыносимой жизнь москвичей. Неправильно работающий светофор – это пробки, негодование жителей и провоцирование водителей на нарушение ПДД. В этом и был план, – написал в своём Telegram-канале депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.

Согласно опубликованному отчёту, западные хакеры почти 5 лет управляли системой столичных светофоров. За это время они создали более миллиона дорожных заторов и спровоцировали не менее трёх тысяч ДТП.

В ближайшее время МИД России планирует предъявить США официальные обвинения в терроризме и требование выплатить крупную денежную компенсацию.

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