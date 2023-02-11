Разъяренная толпа в Пакистане линчевала обвиняемого в богохульстве

Washington Post сообщает, что сотни мусульман ворвались в полицейский участок пакистанской провинции Пенджаб, вывели на улицу подозреваемого в богохульстве и линчевали его.

Бабар Сарфараз Альпа, старший офицер полиции, рассказал, что заключенный Варис был задержан за то, что осквернил страницы из Корана, священной книги ислама, наклеивая на них различные изображения. Под полицейским участком собралась разгневанная толпа, несколько мужчин по деревянным лестницам забрались на стену и открыли главные ворота. Ворвавшись внутрь, люди начали обыскивать камеры, в одной из которых и обнаружили Вариса. Толпа уже линчевала заключенного к тому времени, когда на место происшествия прибыло полицейское подкрепление. Тело богохульника хотели сжечь, но прибывшие полицейские вовремя пресекли это.

Обвинения в богохульстве по пакистанским законам караются смертной казнью.