 

Разъяренная толпа в Пакистане линчевала обвиняемого в богохульстве

11.02.2023, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Washington Post сообщает, что сотни мусульман ворвались в полицейский участок пакистанской провинции Пенджаб, вывели на улицу подозреваемого в богохульстве и линчевали его.

Бабар Сарфараз Альпа, старший офицер полиции, рассказал, что заключенный Варис был задержан за то, что осквернил страницы из Корана, священной книги ислама, наклеивая на них различные изображения. Под полицейским участком собралась разгневанная толпа, несколько мужчин по деревянным лестницам забрались на стену и открыли главные ворота. Ворвавшись внутрь, люди начали обыскивать камеры, в одной из которых и обнаружили Вариса. Толпа уже линчевала заключенного к тому времени, когда на место происшествия прибыло полицейское подкрепление. Тело богохульника хотели сжечь, но прибывшие полицейские вовремя пресекли это.

Обвинения в богохульстве по пакистанским законам караются смертной казнью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02.22 / Армия Украины обстреляла пограничный пункт в Курской области

20.12.21 / Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе коктейля из кофе и какао

10.08.22 / Мнение: Жара недаром злится

06.09.22 / Высокие сапоги – главный хит осеннего сезона: тенденции и самые актуальные модели

12.10.22 / Как договориться о скидке при покупке жилья на вторичном рынке?

16.04.21 / Рената Литвинова, Андрей Малахов с женой и другие на открытии нового арт-пространства

29.12.22 / Новогодний макияж: трендовые варианты и особенности техники

30.06.22 / На Уралвагонзаводе выявлена группа айтишников-вредителей

28.04.22 / Independent – Лиз Трасс призвала построить новую архитектуру безопасности, укрепив роль НАТО и G7

08.10.22 / Мнение: Грунт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика