Мнение: Письмо: “Мужчины с большой ОЗ, очень классные”

Пока вы ищете примеры, как фокус и локус рапана отличаются от фокуса и локуса нерыбы, вот вам письмо, которое только что пришло.

В любом письме навскидку можно увидеть и фокус, и локус, посмотрим, что в этом.

reader_001

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам за возможность написать в рубрику.

Я в неё уже обращалась (письмо не было опубликовано), но, по-моему, с того момента я только усугубила свою ситуацию.

Моя проблема – отсутствие личной жизни на фоне тикающих часиков (мне 35).

Решить ее у меня не получается, и я сливаю все остальные ресурсы на фоне этой неудачи. Наверное, самая главная и пугающая меня проблема как раз в этом. Я давно боюсь по собственной дурости остаться без ребёнка. А теперь ещё и боюсь остаться и без ребёнка, и без остальных всех ресурсов.

(Ребенок относится к ресурсу Семья. Если у вас уже есть супруг или хотя бы серьезные отношения, вы можете поднять вопрос о тикающих часиках со своим партнером. Но если в любовном ресурсе пусто, никакого отношения этот ресурс к ресурсу семьи пока не имеет. Он имеет отношение к знакомствам, общению, романтике. Это значит, что вопрос о рождении ребенка от донора вы можете обсуждать со своей семьей, то есть со своими родителями, или сами принимать решение о рождении. Понимаете, друзья, какую ошибку совершают женщины, которые пытаются начать заниматься пустующим ресурсом любви, имея целью рождения ребенка?)

Когда читаю письма в Вашей рубрике, в которой описаны проблемы в отношениях, не могу даже вникнуть в проблему – ведь у этих авторов есть отношения! У меня же не получается их даже начать.

Последние отношения были с женатым мужчиной А. Он классно ухаживал – я понимаю, что для большинства девчонок-читательниц будет это смешно, но рестораны, цветы, прогулки, большая нежность.

(Здесь хорошо видно смещение и фокуса, и локуса автора. Она представляет неких “читательниц-девчонок”, успешных, переполненных ухаживаниями мужчин, которые смеются над ней всем хором. Фокус ее на подсчете вложений и конкуренции с девчонками, локус у нее на щипцах, как бы вытянуть побольше из мужчин и не упасть лицом в грязь перед девчонками. С таким экселем лучше не мечтать о любви)

Я видела, что он считает меня красивой. И вроде мне было понятно, что это скорее не то что компенсация мне, но если бы он не был женат, то это я бы за ним «ухаживала» – мы ровесники и он симпатичный, любовная ОЗ выше моей. Думаю, и он это прекрасно понимал, но А. тактичный очень. Расстаться было очень сложно – я быстро и резко начала поднимать вопрос про свой статус, но скорее как раз чтобы расстаться – я понимала, они не разведутся, ну и абсурдность моего поведения – ходить по ресторанам и тусовкам в 35 с женатым мужчиной … Наверное, я до сих пор вру себе про своё это «понимание» и ЗВ настолько густой, что ситуацию и сейчас не вижу совсем.

(Автор гордится тем, что нашла в себе силы расстаться. Но непонятно, зачем ей понадобился для этого слив и нытье “о статусе”. Могла бы и просто расстаться, не нанося себе ущерб. Где здесь локус и фокус автора? Как было бы в границах?)

До этого я год была минусом в дисбалансе с Б., знала, что не любил, но боялась и слово сказать. Ждала, встречала, готовила, убирала (он очень-очень аккуратный), делала массаж… Я даже витамины не пила при нем – он не любил ничего, связанного с болезнями ) Мне повезло – я просто сильно вымоталась – на работе была очень большая загрузка, постоянные качели – день мне кажется, что всё хорошо, его ОЗ выше, надо сидеть тихо, день – что всё, не могу, так нельзя, надо отцепиться.

(Здесь опять унылый эксель, как она вкладывалась, как было мало в ответ. И как ей “повезло”, что отвязалась, как будто кто-то ее держал, кроме ее плохого локуса. Могла бы, кстати, ребенка попытаться родить, если это были постоянные отношения. Опция – зачать от любимого мужчины – в границах женщины, хотя и не всегда. В каких случаях нет?)

К декабрю того года я стала думать о том, как же отцепиться – я очень боялась резких движений, была уверена, что не выдержу, одену на Б. все колпачки и буду умолять взять меня обратно. Работала сутками вплоть до 31 декабря, а 31 декабря с утра проснулась и … удивительно вспоминать, но до вечера я была уверена, что мы встретим Новый год вместе! А около 22 он мне позвонил … – поздравить с Новым годом! В конце он сказал, что, мол, позвоню тебе завтра, я сказала, что не надо, на вопрос «почему?» сказала «разлюбила!». Б. меня часто спрашивал «Что, разлюбила меня?» в периоды, когда я была особенно унылой, я очень пугалась. Страдала ужасно, но как-то даже чуть в кайф. Камбека не было, иногда Б. звонит мне, сейчас не беру трубку – один раз взяла, он приглашал встретиться, но на фразе «Давай я приеду, куплю продукты, ты приготовишь, как в старые добрые» помогла «протрезветь».

(“Разлюбила” в данном случае была Оправдашкой. Понятно почему? Как правильно было бы? Как влиял на это локус и фокус?)

В сентябре я внезапно переспала с другом и партнером моего начальника, и я просто не могу его забыть. Хотя как внезапно – внезапно было в командировке, мы задержались вдвоем после неформального мероприятия, он меня поцеловал буквально на середине фразы – я не ожидала вообще. Не поцеловал, а набросился скорее, хотя «набросился» это про страсть, не знаю… начал заниматься со мной сексом? Глупо звучит, но, наверное, так корректнее. Секс не случился, я тупила, но «дожала» его уже дома, в Питере – пришла на рабочую встречу в том самом платье, про которое он в командировке сказал мне, что оно сексуальное. И это с учетом того, что после командировки он мне не писал даже. И что они близко дружат с моим начальником, которому я дорога. Платье-щипцы.

(Во всех почти случаях, когда авторы пишут, что применяли щипцы, они считают, что щипцы применять можно, хотя бы некоторые и иногда. Понятно, почему так?)

Э. старше меня на 15 лет. На следующий день он уезжал надолго. Я ему написала, что хочу увидеть его до отъезда. Э. сказал, что много дел, но ему нужно сделать покупки и он может в какой-то тц рядом со мной приехать. Почему я написала – просто взбесила ситуация, в которой ночью я не стеснялась с ним, а написать простую человеческую смс руки тряслись! Я попросила не менять планы, сказала, что подъеду туда, где будет Э., если смогу по графику. На следующий день всё бросила и проехала пол города к месту встречи. За 5 минут и 100 метров до нее написала, что не успеваю, к сожалению. Э. ответил галантно, что жаль, и что можем выпить кофе как он вернется. Я ответила шипцами – «Всё хорошо!» (нет чтобы просто сказать «да» и потом не писать).

(Почему она считает, что “все хорошо” – это щипцы, а “да” – нет?)

Всё это время мы не общались вообще. Он мне не писал, я избегала встреч – на публичную часть направления поставила работать своего сотрудника. В непубличной части работала хорошо, старалась отслеживать мотивацию – не для него, а для решения задач.

Но вот недавно встречи избежать не удалось – было всё здорово, они открыли новое, крутое направление, смотреть на это было в кайф. Общались все в том числе неформально, мне показалось, что тепло.

После уже в дороге я написала ему какой это кайф – просто смотреть на него, на его предприятие. И много другой ерунды, не помню точно, а перечитывать стыдно.

(Вот здесь пример, как из-за плохой рефлексии свои щипцов, человек принимает их за спонтанную щедрость. Просто захотелось сказать ему что-то приятное, думает автор. А на самом деле? И как отличить?)

Э. написал мне, что я выглядела прекрасно и профессионально. Что он думал как это будет, но все прошло хорошо. Я прочитала это и поняла, что это не про мои качества как специалиста и проф качества, а про то, что не закатила истерику и общалась достаточно комфортно для него.

(Здесь очень интересный момент. Разочарование хлеборезки автор воспринимает и подает как скромность и самокритичность. И это снова от плохого локуса и фокуса. Опишите. В каждый момент человек с плохими настройками думает, держится, говорит, поступает мимо границ. Поэтому динамика отрицательная. Положительной она становится только при исправлении настроек. Настройки – причина, состояние и поведение – следствие)

Я понимаю, что это хищный торт, я понимаю, что это моя жадность, я понимаю, что человек меня не хочет (хотя, видимо, не понимаю, раз не могу никак забыть мужчину, с которым даже намека ни то что на отношения, но и на интерес не было!).

Уважаемая Эволюция, что со мной? Я понимаю, что инфантильность и слабость опор, но почему же так жёстко? Что за безумная жадность – я реально смотрю на него и просто пропадаю. Я совсем ничего не написала в письме про Э. Он обожает своего сына, ему 5. Руководит большой фирмой. Про его отношения я точно не знаю. Мне кажется, что ему важно выглядеть молодо и молодёжно.

(Какая разница? Почему автор описывает героя, да еще с типичной для ЗВ критичностью? Как та автор, у которой безответная любовь была счастливой, описывала героя как жалкое ничтожество, так и эта автор, сама не замечая, описывает героя как позера, и раньше, и сейчас. Понимаете, почему так важно это отслеживать и пресекать любые попытки высмеять или покритиковать того, к кому вы прилипли?)

Неужели у меня такой сильный морок от тиканья часиков и голода? Что я их даже к работе приплетаю, которая мне очень дорога.

(Сильный морок бывает только от короны. То что многие авторы называют “тиканье часиков” – это всего лишь биологический фактор, который касается всех, а не лично их. В 35-40 лет заканчивается период, когда желательно родить первого ребенка. Можно родить и позже, но с очевидными рисками. Голодным рапаном часики никого не делают. А вот корона делает такими даже тех, у кого часики пока не тикают или уже не тикают. Опишите, как это делает корона)

Я постоянно думаю – как мне оградить те ресурсы, которые хоть как-то подключены от самой себя. Работу, мои отношения с друзьями и родителями – я всё больше теряю. В последнее время я думаю о том, чтобы родить ребёнка от донора. Но, честно говоря, не нахожу в себе мотивации. Не на всё ещё готова, а когда буду на всё, боюсь, что будет уже поздно. Чувствую, что нужно «надеть маску на себя», но очень страшно отпустить ситуацию.

(Не надо никого рожать, если не хочется. И тем более не надо цепляться к статусным мужчинам со своими часиками. Как вы думаете, друзья, почему женщины с тикающими часиками ищут не среди более доступных вариантов, с ОЗ поменьше, чем у них, а замахиваются часто как можно выше?)

Сейчас пытаюсь найти новые круги общения, основное общение уже давно на работе, а там мужчины с большей ОЗ, очень классные. Мне кажется, что я рада найти себе подходящую пару, но просто не знаю где и как. Боюсь, что я вру себе упорно и всё-таки реальную свою планку не вижу.

(Что такое “подходящая пара”? Это человек, чья ОЗ + границы не лучше ваших или немного хуже. Чем хуже, тем менее вам интересно, но тем проще в случае, если у вас все-таки будет интерес. И наоборот. Чем больше ОЗ + границы партнера, тем сложней вам вырастить СЗ. Кто объяснит это подробней для автора?)

Спасибо Вам за то, что Вы делаете.