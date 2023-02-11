 

На МКС остается спокойной обстановка после разгерметизации «Прогресса МС-21»

11.02.2023, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обстановка на борту Международной космической станции после разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21» осталась спокойной, все работает в штатном режиме, сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, экипаж открыл люки прибывшего на МКС грузового корабля и приступил к его разгрузке. Сразу появился запах свежих фруктов, что напомнило о новогоднем настроении, передает ТАСС.

Разгерметизированный космический грузовик после вывода с орбиты затопят в океане по плану, 18 февраля.

Ранее сообщалось, что контур «Прогресса МС-21» разгерметизировался, но экипажу ничего не угрожает. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12.22 / Месси стал лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу в Катаре

19.11.21 / “Ух ты, нет слов”, “Малышка Клаудиа”. Шиффер в мокрой майке показала перед камерой соски

26.09.20 / Армия: Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

30.06.20 / В Москве трагически погиб известный танцор и хореограф Максим Парфенов

02.10.20 / С начала оккупации Крыма в армию РФ незаконно призвали около 25 тыс. человек – МИД Украины

02.11.20 / В больницах Одессы осталось 67 мест для госпитализации больных COVID-19 – мэрия

12.07.21 / Главе Камчатки посоветовали «потерпеть до понедельника» с симптомами COVID

10.09.20 / Лукашенко заявил, что «нагадившим» на улицах Минска придется заплатить

06.07.21 / Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России

08.07.20 / Ведущие российские СМИ потребовали прозрачного расследования дела Сафронова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика