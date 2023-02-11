На МКС остается спокойной обстановка после разгерметизации «Прогресса МС-21»

Обстановка на борту Международной космической станции после разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21» осталась спокойной, все работает в штатном режиме, сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, экипаж открыл люки прибывшего на МКС грузового корабля и приступил к его разгрузке. Сразу появился запах свежих фруктов, что напомнило о новогоднем настроении, передает ТАСС.

Разгерметизированный космический грузовик после вывода с орбиты затопят в океане по плану, 18 февраля.

Ранее сообщалось, что контур «Прогресса МС-21» разгерметизировался, но экипажу ничего не угрожает.

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