На МКС остается спокойной обстановка после разгерметизации «Прогресса МС-21»
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Обстановка на борту Международной космической станции после разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21» осталась спокойной, все работает в штатном режиме, сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
По его словам, экипаж открыл люки прибывшего на МКС грузового корабля и приступил к его разгрузке. Сразу появился запах свежих фруктов, что напомнило о новогоднем настроении, передает ТАСС.
Разгерметизированный космический грузовик после вывода с орбиты затопят в океане по плану, 18 февраля.
Ранее сообщалось, что контур «Прогресса МС-21» разгерметизировался, но экипажу ничего не угрожает.
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