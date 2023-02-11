Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 тыс. 848 человек
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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что число погибших в результате мощного землетрясения выросло до 21 тыс. 848 человек, а ранены 80 тыс. 104 граждан.
Об этом турецкий лидер сообщил, находясь в поездке в провинции Шанлыурфа, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник в десяти провинциях Турции на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 7,7. Также серьезные последствия получили некоторые районы Сирии.
Зона вокруг эпицентра на три месяца признана территорией, где действует режим ЧС. К серьезным последствиям привели и афтершоки, а также повторное землетрясение магнитудой 7,6, которое случилось спустя несколько часов.
Ранее сообщалось о 21 тыс. погибших.
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