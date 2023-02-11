 

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 тыс. 848 человек

11.02.2023, 17:20, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что число погибших в результате мощного землетрясения выросло до 21 тыс. 848 человек, а ранены 80 тыс. 104 граждан.

Об этом турецкий лидер сообщил, находясь в поездке в провинции Шанлыурфа, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник в десяти провинциях Турции на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 7,7. Также серьезные последствия получили некоторые районы Сирии.

Зона вокруг эпицентра на три месяца признана территорией, где действует режим ЧС. К серьезным последствиям привели и афтершоки, а также повторное землетрясение магнитудой 7,6, которое случилось спустя несколько часов. 

Ранее сообщалось о 21 тыс. погибших. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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