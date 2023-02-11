 

Экс-разведчик Риттер обвинил Белый дом в военных преступлениях в Донбассе

11.02.2023, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пентагон координирует удары ВСУ из HIMARS по позициям ВС России, что делает США виновной в преступлениях против гражданского населения, Белому дому грозят политические проблемы, сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава из США, которые вовлечены во все это, передает РИА «Новости».

Он указал, что из HIMARS бьют по больницам, школам, гражданским зданиям, а это считается военным преступлением, и теперь Белому дому угрожают политические проблемы. Риттер считает, что вовлечен в военные преступления в том числе Джейк Салливан, который, как советник по национальной безопасности, должен проинформировать президента обо всем, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох.

«И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!» – возмутился Риттер.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09.22 / Путин приостановил действие налогового соглашения с Латвией

01.02.21 / Кличко заявил, что Минкульт заблокировал передачу Гостиного двора Киеву

10.12.20 / Сябитова отреагировала на приговор жениху из «Давай поженимся!» за педофилию

22.10.20 / Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье

07.01.22 / Фронтмен группы TIК Бронюк показал жену и двоих детей

08.04.21 / Донецк обвинил Киев в отказе от компромисса по Донбассу

25.03.21 / Собянин: Система здравоохранения справляется с госпитализациями пациентов с COVID

08.08.20 / США ввели санкции против главы Гонконга и десяти чиновников за подрыв демократии

28.07.21 / Эксперт: Православие способно остановить превращение Украины в «Анти-Россию»

03.10.21 / Зеленский заявил, что обсуждал “вагнеровцев” с Лукашенко после того, как они заехали в Беларусь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика