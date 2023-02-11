Экс-разведчик Риттер обвинил Белый дом в военных преступлениях в Донбассе

Пентагон координирует удары ВСУ из HIMARS по позициям ВС России, что делает США виновной в преступлениях против гражданского населения, Белому дому грозят политические проблемы, сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава из США, которые вовлечены во все это, передает РИА «Новости».

Он указал, что из HIMARS бьют по больницам, школам, гражданским зданиям, а это считается военным преступлением, и теперь Белому дому угрожают политические проблемы. Риттер считает, что вовлечен в военные преступления в том числе Джейк Салливан, который, как советник по национальной безопасности, должен проинформировать президента обо всем, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох.

«И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!» – возмутился Риттер.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».

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