NBC – американский истребитель сбил над Аляской неопознанный воздушный объект

Военные США по приказу президента Джо Байдена сбили в небе над Аляской неопознанный беспилотный объект, пишет NBC. Ранее республиканцы раскритиковали главу государства за медлительность в отношении двух шпионских аэростатов Китая, которые собирали информацию над американской территорией.

Сегодня по приказу президента Байдена пилот американского истребителя сбил неопознанный беспилотный «объект» размером с небольшую машину.

ДЖОН КИРБИ, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США: Мы называем его объектом, потому что это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент.

На этот раз его обнаружили над арктическими водами Аляски рядом с канадской границей. В настоящий момент американские чиновники не говорят, что это ещё один шпионский аэростат Китая. На самом деле они заявляют, что не знают, что это было или что оно может делать.

ДЖОН КИРБИ: Мы не знаем, кому он принадлежит, — государству, корпорации или частному лицу. Мы просто не знаем.

После обнаружения за объектом следили в течение 24 часов. Он двигался в северо-восточном направлении на высоте 12 километров. Чиновники заявили об опасениях, что на такой высоте этот неопознанный объект представлял угрозу для гражданской авиации, потому что коммерческие самолёты обычно летают на высоте 9—12,8 км.

ПЭТ РАЙДЕР, пресс-секретарь Пентагона: Обоснованное беспокойство вызывало то, что этот объект мог представлять угрозу или возможную опасность для гражданских авиаперевозок.

По словам официальных лиц, два пилота истребителей F-22 смогли определить, что на объекте не было пилота. Также они не заметили таких же средств наблюдения, как на подобранном и изученном китайском шпионском аэростате.

КЕЛЛИ О’ДОННЕЛЛ, старший корреспондент NBC News в Белом доме: Этот объект был длиннее китайского летательного аппарата?

ДЖОН КИРБИ: Нет, он был намного меньше, чем шпионский аэростат, который мы сбили в прошлую субботу.

Другое существенное отличие — продолжительность наблюдения. Китайский шпионский объект сбили спустя 8 дней после того, как его впервые обнаружило американское правительство. На этот раз между обнаружением и нейтрализацией прошло около 24 часов. Ранее республиканцы раскритиковали президента: по их словам, для предотвращения китайского вторжения он должен был действовать раньше. Байден не принимает такие жалобы и подчёркивает, что военные перешли к действиям, когда для этого настал самый безопасный момент.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC News: Итак, Келли, как продвигаются попытки подобрать этот объект?

КЕЛЛИ О’ДОННЕЛЛ: Поисковая операция началась, Лестер. Один из чиновников говорит, что этот последний объект упал на замёрзшие воды Аляски, так что специалисты считают, что его удастся поднять и узнать столь необходимые ответы. А что касается сбитого на прошлых выходных китайского аэростата, сегодня Пентагон заявил, что обнаружил значительную часть обломков на дне океана у Южной Каролины. Ожидается, что они расскажут много полезной информации.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2023 года.