Одна маленькая оплошность способна испортить любой трендовый образ: ошибки стиля, из-за которых мы выглядим старомодно

Порой бывает так, что человек покупает самые трендовые вещи, но его образ все равно выглядит старомодно. Все дело в том, что многие дамы, комбинируя наряды, допускают серьезные ошибки. Именно из-за них общая картина гардероба кажется устаревшей и совершенно неактуальной.

Комбинировать слишком много устаревших вещей

Конечно, не у всех достаточно средств, чтобы каждый сезон обновлять гардероб в соответствии с последними трендами. Но если ваш наряд будет состоять из большого количества устаревших вещей, не удивляйтесь что и ваш образ будет выглядеть старомодным. Более того, вы будете выглядеть несколько старше своего реального возраста. Поэтому основу гардероба должны составлять только трендовые образы, а немодные могут быть лишь небольшим дополнением.

Камуфляжные узоры

Некоторое время назад милитаристский стиль был на пике популярности, и логично, что у многих в гардеробе остались такие вещи. Но сейчас это совершенно неактуально. Если вы любите подобные цвета, то лучше используйте однотонные оливковые вещи. Они смотрятся гораздо интереснее.

Кроссовки на танкетке

Спортивная обувь на танкетке стремительно ворвалась на модные подиумы и так же быстро пропала из трендов. Конечно, это была очень удобная альтернатива обычным каблукам, но в целом оказалось, что это смотрится достаточно нелепо, такую обувь трудно сочетать с другими вещами. Поэтому если у вас в гардеробе остались кроссовки на танкетке, избавьтесь от них или оставьте их для дачи.

Устаревшие модели джинсов

Джинсы – это базовая деталь образа, поэтому они всегда должны быть актуальными. Тогда, даже если вы наденете верх из прошлого сезона, образ все равно будет выглядеть актуальным. А если вы наденете джинсы с заниженной талией из 1990-2000 годов, то даже самый модный верх не спасет ваш образ.

Огромные шарфы

Женщины, похоже, пристрастились к шарфам. Это произошло около 10-15 лет назад, когда в моду вошли всевозможные объемные и яркие шали, палантины. Их завязывали самыми необычными образами, и тогда это считалось красиво. Но постепенно данная модная тенденция сошла на нет. Тем не менее, у нее осталось немало приверженцев.

В современном мире ношение объемных шарфов является огромной оплошностью. Так вы закрываете свою красивую шею и лишаете своего образа женственного изящества. А если вы все-таки любите шарфы, выбирайте более тонкие изящные аксессуары, которые не будут укорачивать шею и перетягивать внимание с лица.

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Одежда с большими логотипами

Раньше большинству людей идея носить футболки с большими логотипами известных брендов казалась крутой. Но времена изменились, и крупные логотипы стали дурным тоном. Люди уже почти не покупают дизайнерскую одежду с большими и яркими надписями.

Большинство считает, что надевать такую одежду – это просто способ продвигать такие бренды, не получая за это денег. А еще в некоторых случаях это выглядит как хвастовство. И просто ужасно, когда крупные обозначения торговых марок указаны на поддельных вещах.

Наплечники на пиджаках и блузах

В 80-х годах ношение наплечников было модным писком, так как считалось, что широкие плечи выглядят элегантно и подчеркивают стройность женской талии. Конечно, некоторое время назад дизайнеры делали попытку вернуть этот тренд, но у них это не получилось. Одежда с широкими плечами подходит разве что для тематических вечеринок.

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Наплечники действительно неплохо смотрятся на молоденьких девушек с хрупким телосложением. Но когда их носят дамы с пышными формами, а также женщины в возрасте, это смотрится безвкусно и сильно портит образ. Лучше отдавать предпочтение классическим пиджакам, которые никогда не утратят актуальности.

Шубы и пальто из натурального меха

В последние годы большинство людей отказалось от натурального меха. Если у вас до сих пор есть шубы и шапки, вам лучше куда-нибудь спрятать их и купить себе модный пуховик. То же самое касается натуральной кожи. Сейчас в моде гуманность и экологичность.

Обувь с квадратными носками

Подобные модели обуви нельзя назвать хорошим выбором, так как они давно уже вышли из моды. Это касается не только квадратных, но и круглых носков. А еще следует отказаться от моделей туфель и сапог с гипертрофированными вытянутыми носками. Лучше выбирать обувь овальной или заостренной формы, так как эти модели привлекательны и всегда в тренде.