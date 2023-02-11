Впереди напряженные 7 дней: поддерживающие мантры для знаков зодиака на неделю с 13 по 19 февраля

Неделя с 13 по 19 февраля обещает быть насыщенной. Звезды подкинут людям как поводы для радости, так и определенные трудности. Чтобы сохранять равновесие, каждый из знаков зодиака должен следовать определенным мантрам.

Овен

Я нахожусь не в том положении, в которое поставила меня судьба, а в том, которое я сам выбрал. А на этой неделе я предпочитаю пребывать в радости, в любви и в счастье.

Телец

Я верю во Вселенную. Я уверен, что она знает, что делает. Если мне придется сделать еще один шаг назад, значит, это во благо. Значит, мне нужно что-то обдумать, значит, я что-то упустил.

Близнецы

Я беру на себя ответственность за свою жизнь. Я понимаю, что я – единственный, который приведет меня туда, куда я хочу.

Рак

Моя душа очень сильна и никому не подвластна. У меня достаточно мужества, чтобы идти дальше, несмотря ни на что. Я знаю, что в ближайшее время все вернется в норму.

Лев

Я верю в свои силы. Любовь ко Вселенной станет для меня исцелением. Я верю в свою судьбу и надеюсь, что у меня все будет хорошо.

Дева

Я верю, что Вселенная знает, как лучше для меня. Далеко не каждый шторм начинается для того, чтобы потопить меня. Некоторые бури нужны для того, чтобы очистить мой путь.

Весы

Я должен оставить прошлое позади. Я учусь не винить ни себя, ни других людей за ошибки. Я каждый день буду выполнять свои обязанности перед собой и миром. У меня хватит терпения, чтобы побороть трудности и оказаться там, где я хочу.

Скорпион

Я учусь понимать окружающий мир и экспериментировать. У меня много радужных перспектив, и я всегда готов к новым начинаниям.

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Стрелец

У меня есть все, чтобы чувствовать себя счастливым. Я многое могу предложить миру, поэтому меня ценят. Я могу решить не только собственные проблемы, но и чужие.

Козерог

Я понимаю, что жизнь постоянно меняется, и с радостью принимаю эти перемены. В прошлом было хорошо, но в будущем будет еще лучше.

Водолей

Я забочусь о себе. Я обещаю любить себя просто за то, что я есть. Я буду любить ближних и с пониманием относиться к их слабостям.

Рыбы

Я знаю, что близок к достижению своих целей. Я верю в то, что мои мечты скоро исполнятся. Отпустив свое прошлое, я устремлюсь к счастливому будущему. Я знаю, что иду по правильному пути.