Мнение: Нужна ли капиталистам инфляция?

Инфляция — это налог на бедных. Условные 20 долларов обесцениваются одинаково, лежат ли они в заднем кармане безработного негра или в кошельке бонвивана-богача. Однако негру всё же хуже, и вот почему:

1. У негра фиксированный доход (пособие), и этот доход индексируется обычно со значительным запаздыванием. Цены в магазинах уже выросли, а пособие — ещё нет.

2. В период инфляции жизнь становится дороже, так как бизнес вынужден закладывать в цену товара инфляционные издержки — накручивать на каждом этапе с запасом, чтобы компенсировать потери. А негр тратит на жизнь большую долю своих доходов, чем богач.

3. У богатых много способов защититься от инфляции — кредиты, ценные бумаги, золото, бизнес, товары, переход на другую валюту или даже перевод части дел в другую страну. Негру сложнее, в силу небольшого размера многие способы защиты для него недоступны.

4. Богач финансово грамотен — он понимает, как всё устроено и к чему всё идёт. Негр на пособии обычно живёт по принципу «не учите меня жить, лучше помогите материально». Финансовое невежество в период инфляции буквально разоряет его.

Смешно читать в интернете возгласы типа «давайте усугубим льготную ипотеку» или «экономика России недофинансирована, нам нужно напечатать денег». Я ещё могу понять, — не простить, но понять, — когда подобные тезисы продвигают за деньги, то есть за деньги строительных компаний в первом случае и за деньги одного запутавшегося в долгах миллиардера во втором. Однако в устах обывателей лозунг «напечатайте денег» равнозначен лозунгу «обложите меня налогом». При этом богатые от инфляционного налога уклонятся, благо бороться с инфляцией закон пока что не запрещает, а вот финансово безграмотные обыватели, которые надеются выиграть от «финансирования промышленности государством», примут на себя удар инфляции целиком.

Плавно перехожу к сути поста. Много раз я натыкался на утверждение, согласно которому инфляция необходима капиталистам, ибо капиталист якобы недоплачивает рабочим, что и создаёт неустранимый перекос. Цитирую типичный комментарий (ссылка):

При капитализме рабочий за свою зарплату не может купить всю произведённую им продукцию. Чтобы скрыть этот факт и нужна инфляция — небольшая.

Логика тут примерно такая: рабочие государства Икс произвели товаров на миллион монет, а капиталисты страны заплатили им только 900 тысяч монет, так как прибавочную стоимость забрали себе. Получается, товары на 100 тысяч останутся нераспроданными — их некому купить, денег-то у рабочих только 900 тысяч. Придётся снизить цены на товары на 10%, чтобы рабочие могли выкупить все товары. Начнётся понижение цен, то есть дефляция. А так как дефляция для экономики очень вредна, капиталистам приходится искусственно включать инфляцию, чтобы бороться с этим процессом.

Что же, давайте рассмотрим на примере замкнутого деревенского сообщества. Капиталист Агрономов выращивает помидоры. Семена у него свои, удобрениями он не пользуется, сам питается одними только помидорами — замкнутый цикл. Рабочим Агрономов платит 90 монет в год, а урожай из 100 ящиков помидоров он распродаёт за 100 монет.

Рабочие покупают у Агрономова 90 ящиков из 100 — вот у них как раз есть 90 монет. А ещё 10 ящиков помидоров покупает строитель Крепкоручко, который из веток и смолы мастерит Агрономову вторую теплицу, под огурцы.

Как видите, всё сходится. 100 ящиков помидоров, 100 монет. Никакой инфляции, никакой дефляции, при этом экономика деревни развивается — когда Крепкоручко закончит свой труд, местные жители разнообразят свой рацион ещё и огурцами. Под огурцы, правда, потребуется больше денег, но это уже совсем другая история.

На этом месте кто-нибудь наверняка спросит — зачем рабочим нужен Агрономов, ведь рабочие могут раскулачить «паразита», чтобы забирать весь урожай себе. В качестве ответа напомню печальный опыт Страны вечнозелёных помидоров и тому подобных экспериментальных государств. История доказала: без буржуев сельское хозяйство не работает, социализм с сытостью несовместим.

Наконец, укажу на золотые монеты, которые капиталисты использовали в расчётах веками, не испытывая ни малейшей потребности обесценивать их примесями. В 1775 фунт кофе стоил в США столько же, сколько и в 1900 — примерно 15 центов. Если бы вы сказали бостонскому капиталисту XIX века, что ему необходима инфляция, капиталист бы сильно удивился. Инфляция в ноль процентов — это нормально. В России рубль не является золотым только потому, что ответственные за экономику не хотят рисковать, проводя слишком резкие реформы, и не собираются лишать себя возможности собирать с граждан дополнительный налог.