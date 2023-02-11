 

Карьеристка Тодоренко нашла замену для сына: Хорошая альтернатива

11.02.2023, 16:00, Разное
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Регину Тодоренко можно смело назвать карьеристкой. Телеведущая успешно совмещает материнство и работу.

Знаменитость приняла участие в шоу “Ледниковый период. Снова вместе” через несколько месяцев после родов. Регина решила не оставлять маленького Мирослава на нянь и отца, она брала его с собой на тренировки.

Тодоренко рассказала в своем телеграм-канале о том, что заменила ребенку мультфильмы на другой контент. Она опубликовала видеоролик, на котором Михаил смотрит телевизор. Вместо “Синего трактора” ребенок наблдал за выступлениями артистов. “Чем заменять мультфильмы — Circus du Solei”, — написала звезда. Тодоренко убеждена, что это хорошая альтернатива.

Ранее “Дни.ру” сообщили о том, что поклонники звездной четы обратили внимание на охлаждение чувств в семье после рождения в ней второго ребенка. Когда Тодоренко уехала на Мальдивы без мужа, тот не расстроился. “Люблю быть один”, — заявил он. Сама Тодоренко написала о том, что нашла рай, который, по всей видимости, не рядом с супругом.

Теперь россияне рассуждают на тему того, расстанутся ли Регина Тодоренко и Влад Топалов, или же их союз достаточно прочный. Блогер Лена Миро выразила мнение, что развод звездной неминуем.


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