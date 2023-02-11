 

“История до слез”: украшенное фингалом лицо заставило жену Джигана пуститься в бегство

11.02.2023, 16:00, Разное
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Машина по созданию инфоповодов в семье Оксаны Самойловой и Джигана не останавливается ни на секунду: измена, беременность,
развод,
роды, клиника, свадьба, покупка квартиры в ОАЭ… А затем круг замыкается и начинается сначала.

Славно отдохнув на Маврикии и дал повод для слухов о только что зачатом пятом ребенке, Оксана Самойлова и Денис
Устименко-Вейнштеин
(Настоящее имя певца – Прим.Ред.) вернулись в Москву и затихли. Поклонников многодетная мать попросила не приставать с вопросами, сославшись на простуду детей.

Однако, самые глазастые и любопытные уже отыскали истинную причину “минуты тишины” Оксаны Самойловой: фото, на котором Джиган с сочным фингалом сидит в столовой какого-то лечебного заведения. Поклонники пары были сильно встревожены: кто же поставил отметину и не свидетельствует ли она о повторении его “загула” 2020 года? Напомним, тогда полностью обнаженного Джигана скрутили и поймали охранники, после чего мужчина был доставлен в реабилитационный центр.

Так что, уверены многие, что именно украшенное фингалом лицо мужчины заставило жену Джигана пуститься в бегство от своих подписчиков, надолго пропав из соцсетей. Этим она нарушила одно из своих правил: делиться с поклонниками милыми моментами жизни. К слову, Джиган в своих блогах делает упор на юмор: то выкладывает смешно обработанные снимки и ролики, то рассказывает случаи из жизни.

“Выздоравливай брат! История до слез”, – написал один из комментаторов под рассказом Джигана о том, как на него напала медуза.


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