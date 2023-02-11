Экс-премьер Японии Абэ рассказал, что Путин выглядит «холодным», но на самом деле искренен и любит черный юмор

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ в мемуарах вспоминал, что российский лидер Владимир Путин производит впечатление «холодного» человека, однако при общении он искренний и любит черный юмор.

Встречавшийся с российским лидером 27 раз, Абэ в мемуарах вспоминал, что Путин является человеком с «силовыми сторонами», он выглядит «холодным, но против ожиданий является искренним и не таким уж холодным», передает РИА «Новости»

Абэ вспоминал предысторию исторического визита в Москву в мае 2013 года. Тогда экс-премьер Японии планировал посетить Россию, чтобы «хоть немного продвинуть японо-российские отношения», однако из-за ухудшения здоровья был вынужден уйти с поста премьера.

Так, визит в Россию Абэ смог осуществить в апреле 2013 года во время своего второго премьерского срока.

«Тогда непосредственно перед визитом я назначил Мори спецпредставителем премьера и направил его в Россию для того, чтобы он встретился с Путиным и подготовил почву и (мы) подошли бы к встрече на высшем уровне. Этот визит в Москву стал для меня отправной точкой для переговоров по территориальному вопросу», – рассказал Абэ.

Мемуары Абэ вышли на этой неделе. Они были записаны группой журналистов в форме интервью с октября 2020 по октябрь 2021 года и содержат расшифровку 36 часов записи.

В своих мемуарах Абэ рассказал, что периодом самых близких отношений РФ и Японии стал 2018 год.

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