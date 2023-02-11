 

Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции

11.02.2023, 15:55, Новости дня
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Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более двухсот и глубиной более 30 метров.

Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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