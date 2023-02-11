Готовящийся к вылету в Москву из Самары самолет получил повреждения обшивки автотрапом

В аэропорту Самары автотрап повредил обшивку самолета, который готовился к вылету в Москву, для пассажиров вызвали резервный борт, организована проверка по факту происшествия, информирует Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, повреждение обшивки самолета произошло, когда подогнали автотрап к задней двери воздушного судна «Боинг-737». Лайнер готовился к вылету в Москву из Самары, говорится в сообщении на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Поврежденный самолет отправили на стоянку, для отправки пассажиров вылетел резервный борт, всего на рейс зарегистрировано 160 человек.

В связи с инцидентом Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта, ситуация находится на контроле.

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