 

Автор легендарной инициативы «Рок-музыканты против наркотиков» запустил движение «Геймеры против расизма»

11.02.2023, 15:33, Разное
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72-летний американский продюсер Дэвид Краповиц, запустивший в 1980-х годах всемирное движение «Рок-музыканты против наркотиков», основал новое общественное объединение «Геймеры против расизма».

В основу движения ляжет принцип трёх К: Kindness, Knowing, Kneeling («Доброта, Знание, Коленопреклонение»). Эти три слова символизируют, что геймеры осознали свою вину, преисполнились добротой и преклоняют колено перед всеми меньшинствами, которых когда-либо преследовал белый человек или геймерское сообщество в частности.

«Я знаю, что это амбициозная задача, – говорит Краповиц в интервью Wired. – Но чёрт возьми, я должен попробовать. В своё время я заставил рок-музыкантов отказаться от наркотиков, сатанизма, СПИДа и всего такого, хотя это тоже считали невозможным. Пришло время вновь взяться за дело»

Продюсер намерен начать со сбора средств на проведение культурно-образовательных мероприятий в специальный фонд Gamer Pride. Информационными спонсорами проекта стали популярные имиджборды, а хедлайнером – киберспортивная команда BePolite, выступающая в 18 различных играх и до сих пор не добившаяся ни одной победы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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