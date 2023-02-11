 

N-TV – «это не игрушки» — Бербок призвала к осмотрительности в вопросе о поставке истребителей на Украину

11.02.2023, 15:20, Разное
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Глава МИД Германии настаивает на необходимости соблюдать осторожность при обсуждении дальнейших поставок вооружений Украине, пишет немецкий телеканал N-TV. По словам Анналены Бербок, речь идёт не об игрушках, а о тяжёлой военной технике. Как и канцлер Шольц на саммите ЕС, она заявила, что дискуссия о поставке боевых самолётов Киеву сейчас не ведётся.


AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на осторожности в дискуссии о дальнейших поставках оружия Украине, пишет немецкий телеканал N-TV. Это «трудные решения», подчеркнула политик от партии зелёных. «Речь идёт не об игрушках, а о тяжёлых военных материалах», — напомнила она. Поэтому важно «тщательно взвесить все за и против». В то же время, однако, необходимо учитывать, «что будет, если Украина не сможет защитить себя».

Обращаясь к обсуждениям возможной поставки истребителей в страну, Бербок заявила: «Это не та дискуссия, которую мы ведём». По её словам, важно, чтобы принятые на сегодняшний день решения также быстро выполнялись.

Дебаты о поставках истребителей на Украину последовали сразу же за решением ряда западных государств предоставить боевые танки стране, в которой проходит военная спецоперация России. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу вечером, что это «не было предметом обсуждения». Другие делегации, однако, подтвердили, что в ходе широкого обсуждения премьер-министр Словакии Эдуард Хегер поднял вопрос о возможной поставке истребителей на Украину.

Как напоминает немецкий телеканал N-TV, в конце января Бербок призвала западных союзников к сплочённости следующими словами: «Мы ведём войну против России, а не друг против друга». Это заявление на заседании Совета ЕС в Страсбурге вызвало большой ажиотаж и критику. Затем Министерство иностранных дел разъяснило, что Бербок не имела в виду, что Германия или её союзники будут вовлечены в войну. Теперь же она сама призвала проявить понимание. «Есть такая поговорка: кто не делает ошибок, тот не живёт», — попыталась оправдаться глава внешнеполитического ведомства Германии.

 


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