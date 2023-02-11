BFM TV – на шестой день после землетрясения в Турции спасатели и местные жители не теряют надежды найти выживших

Поиски выживших людей под завалами в Турции продолжаются и спуcтя шесть дней после землетрясения, пишет BFM TV. Как передаёт телеканал, жители страны не теряют надежду увидеть своих близких невредимыми, поскольку спасатели всё ещё находят под обломками живых людей.

Спасатели и, главным образом, жители, разбирают завалы. Мы покажем вам, что происходит на месте. Мы приехали сюда двое суток назад. Посмотрите на это здание. Как вы видите на кадрах, снятых Винсеном Бертезеном, здесь поиски полностью завершены. Мы идём дальше, чтобы показать вам места, которые интересуют нас сейчас больше всего. Речь идёт о завалах, где поиски продолжаются.

Посмотрите сюда, на этих кадрах вы видите, что люди до сих пор собираются вокруг многоэтажного здания. Почему? Потому что ещё остаётся надежда. Есть люди, которые даже спят рядом с этими обломками. Вдруг ночью послышится звук, голос в тишине и внезапно появится хорошая новость.

Подобные случаи можно увидеть почти по всей Турции, и нам тоже удалось их пережить. Посмотрите на картину продолжающихся поисков. Сейчас здесь работают профессиональные спасатели, но долгое время именно местные жители занимались этой работой. Они пришли к завалам и пытались найти своих близких.

Расскажу вам о случае, который мы наблюдали здесь, в прямом эфире BFM TV. Мы приехали в Искендерун двое суток назад и смогли стать свидетелями спасения 35-летнего мужчины, сирийца. Его зовут Асан, он уже много лет работает здесь, в Исендеруне, на самом юге Турции, преподавателем. Он выбрался из-под обломков. Выход этого 35-летнего мужчины из-под завалов сопровождался сценами невероятной радости.

А вчера утром члены нашей команды Николя Коаду и Маржори Марсильяк смогли присутствовать при спасении 14-летней девочки. Это вселяет надежду, и по этой причине вы видите на кадрах, снятых Винсеном Бертезеном, людей, собирающихся вокруг завалов. Конечно, на шестой день после этого страшного землетрясения, надежда людей, смотрящих на обломки в ожидании новостей от своих близких, потихоньку угасает.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2023 года.