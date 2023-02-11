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11.02.2023, 15:05, Разное
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Столько лет в общей сложности запросил прокурор для правозащитников «Вясны».

Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому — 12 лет, его заместителю и вице-президенту Международной федерации прав человека (FIDH) Валентину Стефановичу — 11 лет, юристу «Вясны» и координатору кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимиру Лабковичу — 9 лет. Всего — 42 года. Половина человеческой жизни.

Кроме того, прокурор потребовал оштрафовать подсудимых на 5000 «базовых» величин каждого (185 000 белорусских рублей, что эквивалентно 73 200 долларам). В понедельник правозащитники выступят с последним словом и будет назначена дата оглашения приговора. Впрочем, чудес, сюрпризов или даже объективности от суда никто не ждет. Приговоры пишутся не в суде и не судьей, это в Беларуси известно всем.

Судебный процесс можно назвать скорострельным: дело в действительности не рассматривалось, целый месяц мы видели его имитацию.

Изучить 284 тома за месяц невозможно.

Алесь Беляцкий за тот месяц, что отводится на ознакомление обвиняемого с делом, даже прочитать все эти тома не успел — при том, что чтение томов не предполагает допросов обвиняемых и свидетелей, выступлений прокурора и адвокатов, заявления ходатайств. Алесю не хватило месяца на 284 тома, зато судье хватило на все. Скорее всего, приговор тоже давно уже написан и лежит в сейфе, покрываясь пылью. Скоро его достанут, сдуют пыль и зачитают публично.

Владимир Лабкович. Фото: spring96.org

Статьи обвинения — 228, часть 4 (контрабанда организованной группой) и 342, часть 2 (финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Вот только даже на этом спринтерском суде стало очевидно, что при всем желании состав преступления обвинение сочинить и довести до презентабельного вида не смогло.

Согласно обвинению, с 2016 по 2021 год правозащитники обеспечили «незаконное перемещение» из Литвы через таможенную границу ЕАЭС 201 тысячу евро и 54 тысячи долларов. Но ввозили они исключительно разрешенные суммы — до 10 тысяч долларов в Беларусь можно ввозить без декларирования. Деньги эти, как утверждает обвинение, шли на оплату административных штрафов, работы адвокатов, оплату счетов за питание в изоляторах (да, в Беларуси тюрьма на Окрестина и прочие изоляторы приравняли себя к пансионатам и дерут с арестованных деньги за баланду). То есть состава преступления нет, а обвинение и суд — есть. И сроки будут. Большие.

Алесь Беляцкий на суде назвал криминализацию помощи жертвам политических репрессий аморальной и бесчеловечной.

Валентин Стефанович. Фото: spring96.org

Вспомнил, что в традициях белорусского народа — помогать тем, кто оказался в беде. Валентин Стефанович объяснял, что «Вясна» действовала законно, в соответствии с Декларацией ООН «О правозащитниках». Впрочем, не сомневаюсь: тем, кому были адресованы эти слова, всё и без дополнительных объяснений известно. Просто у них работа такая. У судей и прокуроров — сажать, у правозащитников — помогать. Просто в зале заседаний Ленинского районного суда Минска в эти зимние дни параллельные прямые пересеклись, и все они встретились лицом к лицу — каратели и правозащитники. Исход подобных встреч, к сожалению, предсказуем. Во всяком случае, здесь и сейчас.

Ирина Халип

Источник: Новая газета


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