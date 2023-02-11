Маникюр в стиле лава-лампы возвращается прямиком из 90-х: как стилизовать его сегодня

Наверняка многие помнят о том, насколько модными в девяностых годах были лава-лампы, которые и сегодня смотрятся вполне оригинально и привлекательно. Не надо грустить о прошлом, поскольку в нынешнем сезоне в тренде ногти именно в таком стиле. И если вы захотите сделать себе такой маникюр, но не знаете, как стилизовать его сегодня, идеи, представленные ниже, вам помогут определиться с выбором.

Межгалактический маникюр

Если вас привлекает космическая эстетика, этот вариант наверняка вам понравится. Маникюр в стиле лава-лампы, где присутствуют формы и цвета космоса, смотрится очень стильно и эффектно. Его преимуществом является то, что множество цветовых вариаций делает его универсальным – подходящим к любому наряду. В маникюре соединена ностальгия по прошлому с мечтами о будущем, а выбор означает, что вы в моменте, поскольку умеете вспоминать и мечтать.

Французская капелька

Нейл-арт в стиле лава-лампы можно стилизовать под френч. Французский маникюр по-прежнему в тренде, поэтому вы можете использовать ту же концепцию. Капельки оригинальной формы замечательно смотрятся на кончике ногтя, можно также добавить еще несколько таких же капелек, но поменьше, на поверхности одного, двух или всех ногтей. Это поможет создать эффект стекающей лавы с самого основания ногтя.

Абстрактные формы на прозрачной основе

Это также очень стильный и универсальный вариант, который обладает множеством преимуществ. Во-первых, он смотрится очень эффектно и креативно, во-вторых, большое количество разных цветов позволяет использовать его для любых нарядов. В-третьих, ногти любой длины и формы будут одинаково привлекательными, в-четвертых, вы сможете без труда сделать маникюр сами, нужно всего лишь проявить фантазию.

Голубая лава

Известно ли вам, что некоторые вулканы извергают голубую лаву? Именно ее вы можете использовать в качестве основного цвета при оформлении маникюра. И это будет правильно, актуально и своевременно. В первую очередь потому, что наступил год Водного Кролика, и синий цвет в особом почете, а во-вторых, потому, синий цвет с оттенком кобальта сегодня в тренде.

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Минималистический стиль

Это очень нежное оформление, которое также напоминает потоки лавы. Тонкие трехцветные нити, словно блестящая лава, стекаются по нюдовому ноготку. Отличная универсальная идея для любого выхода, то есть, вы можете использовать маникюр в качестве повседневного, он отлично пойдет и для торжественных случаев. Форма и длина ногтей не имеют значения, минималистический скромный маникюр на любых ногтях смотрится очень стильно и привлекательно. К тому же вы легко его можете выполнить сами, в чем есть несомненный плюс.

С трехмерными узорами

Шаровидные узоры выглядят объемными, и это смотрится очень стильно. Однако некоторые из вам усомнятся в том, смогут ли они воспроизвести данный эффект самостоятельно. Возможно, полного стопроцентного повторения не будет, однако вы однозначно сумеете сделать очень хорошую «копию». Используйте несколько цветов без основы в виде плавных линий, которые соприкасаются друг с другом. Четыре цвета являются идеальным сочетанием, но вы можете выбрать столько оттенков, сколько вам нравится.

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Напоминание о лава-лампе

Всем поклонникам лава-лампы, которая помогала расслабиться и получить эстетическое удовольствие от движения цветных фигур обтекаемой формы, можно взять данную концепцию для стилизации. Это означает, что на любом нейтральном и нежном фоне можно изобразить такие же фигуры, которые словно зависают и выглядят потрясающе. Цвета также используются произвольно, формы вы сможете сделать такими, какие вам нравятся (и какие получатся, только следите за тем, чтобы контуры были максимально плавными).

Идея праздничного маникюра

Концепция состоит в том, чтобы сделать верхнюю часть ногтей однотонной, а на кончиках (особенно если они длинные) изобразить узор в стиле лава-лампы. Здесь также многое зависит от вашей фантазии, поэтому экспериментируйте, выбирайте красивые и нарядные цвета и наслаждайтесь высшим пилотажем нейл-арта.

Аналог лава-лампы

Если вам понравилась идея с оформлением поверхности ногтей в концепции лава-лампы, наверняка вас привлечет маникюр, который является ее полным аналогом. Речь идет о конусной форме, которая была самой распространенной в девяностые годы. Это станет отличным решением для обладательниц ногтей такой же формы, то есть, с заостренными кончиками. Подобный вариант также смотрится очень эффектно, благодаря такому оригинальному дизайну вы наверняка сможете всех удивить и поразить.

Серебристый маникюр

Также очень эффектный и трендовый вариант, поскольку металлические оттенки сегодня находятся на вершине моды в одежде и обуви, в макияже и маникюре. Используйте трехмерную форму и, по желанию, добавьте импонирующий вам оттенок. Данное покрытие хорошо улавливает свет и создает впечатления того, что ваши ногти покрыты жемчугом.