Мнение: Год без послания

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.

Это будет послание за 2023 год. А предыдущий 2022 год в нарушение Конституции России, похоже, так и остался без послания президента.

Предыдущее послание, послание за 2021 год было оглашено 21 апреля 2021 года. Послание за 2022 год, по всей видимости, тоже планировалось в марте-апреле. Но началась специальная военная операция…. А Украина подвела, не капитулировала….

По Конституции России, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В послании глава государства должен изложить свою оценку ситуации в стране и обозначить задачи на перспективу. Но о чем можно было говорить в послании 2022 года на фоне СВО? О ситуации в зоне спецоперации и перспективах развития обстановки в зоне боевых действий?

Вот поэтому-то, видимо, 2022-й год так и остался без послания. Не будет же 21 февраля 2023 года Владимир Путин говорить о ситуации в стране в 2022 году и перспективах 2022 года… Это будет послание уже за 2023 год…

На снимках: предыдущее послание президента России, 21 апреля 2021 года, фотографии отсюда

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