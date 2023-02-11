Политических амбиций ноль – Пригожин

“Вчера прочитал, как Пригожин будет с Мироновым конкурировать, как он бодается с Бегловым. Беглов – это разрушенный Питер, уничтоженный. Просто стыдно. Поэтому я против Беглова, но без всяких политических амбиций. Партии никакие не нужны. Политических амбиций ноль”, – сказал предприниматель.

Ранее Пригожин многократно подвергал управленческие методы Беглова, называя градоначальника неэффективным.

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