 

Политических амбиций ноль – Пригожин

11.02.2023, 14:36, Разное
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“Вчера прочитал, как Пригожин будет с Мироновым конкурировать, как он бодается с Бегловым. Беглов – это разрушенный Питер, уничтоженный. Просто стыдно. Поэтому я против Беглова, но без всяких политических амбиций. Партии никакие не нужны. Политических амбиций ноль”, – сказал предприниматель.

Ранее Пригожин многократно подвергал управленческие методы Беглова, называя градоначальника неэффективным.

Полное интервью с владельцем ЧВК “Вагнер” можно посмотреть в телеграм-канале WarGonzo.


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