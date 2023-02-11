Перестало быть тайной: незамужняя Ходченкова вышла в свет с двумя детьми

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11.02.2023, 14:36, Разное
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40-летняя Светлана Ходченкова держит свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Артистка предпочитает не предавать огласке то, что выходит за рамки профессиональной деятельности.

Так или иначе, недавно знаменитость появилась на публике в связи с важным важным событием. Ходченкова посетила премьеру сериала “Я “любила” мужа” в столичном кинотеатре “Иллюзион”. В комедии она исполнила главную роль.

Фотографии с мероприятия появились в личном микроблоге блондинки. На одной из них она запечатлена с двумя детьми. При этом неизвестно, кем ей приходятся мальчик и девочка. Подписчики предположили, что это ее маленькие коллеги по телесериалу.

То, что лежит в основе сюжета проекта, перестало быть тайной. Синопсис гласит, что главная героиня в исполнении Ходченковой — Ксения — образцовая жена и мать. Женщина во всем слушается своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание со стороны Ксении как должное. Узнав об измене мужа, она случайно убивает его во время интимной близости. После этого домохозяйке необходимо спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть за решетку и не оставить детей сиротами. Кроме того, героине каким-то образом заработать на жизнь.

Отметим, что Светлана Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем. Брак продлился всего пять лет. После этого блондинке делал предложение руки и сердца предприниматель Георгий Петришин. Пара распалась меньше, чем через год после помолвки.


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