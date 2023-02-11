 

Российский футболист Павел Мамаев решил завершить спортивную карьеру

11.02.2023, 14:30, Новости дня
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Участвовавший в драке в московском ресторане бывший футболист сборной РФ Павел Мамаев объявил о завершении спортивной карьеры.

Мамаев в ролике, опубликованном в Telegram-канале футбольного комментатора и журналиста Тимура Журавеля, заявил, что принял решение оставить спортивную карьеру уже в конце августа. По словам футболиста, у него было несколько предложений от клубов, в том числе, зарубежных, но он понял, что устал, и хочет быть больше с женой и маленьким сыном.

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка РФ и двукратным – Суперкубка страны в составе армейского клуба. Выступал за московские ЦСКА и «Торпедо», «Краснодар», «Ростов» и «Химки». За сборную РФ Мамаев провел 15 матчей.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. П

П озже в кафе они избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. В 2019 году футболисты вышли из колонии. В мае 2020 года суд отменил приговор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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