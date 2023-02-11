 

Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 21 тыс. человек

11.02.2023, 14:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 тысяч 937 человек, спасено 80 тыс.88 жителей, 102 тыс. 388 жителей эвакуированы, сообщило управление по ликвидации последствий землетрясения (AFAD).

В сообщении AFAD уточняется, что на сегодня погибшими из-за землетрясения в Турции числятся 20 тыс.937 граждан, спасены 80 тыс.88 граждан, эвакуированы в безопасные места и в другие провинции 102 тыс.388 пострадавших, передает РИА «Новости».

Ранее власти Турции сравнили эффект от произошедших двух землетрясений с высвобожденной энергией от 500 атомных бомб.

До этого сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / Guardian – элитный небоскрёб в Сан-Франциско превратился в Пизанскую башню

09.05.21 / Манижа решила изменить слова песни для «Евровидения»

26.06.21 / Пушков высмеял «колоссальный прогресс» в Германии

26.01.22 / Министр обороны Германии анонсировала предоставление Украине военной помощи – 5 тыс. защитных касок

14.03.22 / В офисе Зеленского оценили прогресс переговоров с Россией

31.12.21 / Переговоры Путина и Байдена завершились

29.09.20 / Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам»

17.08.21 / Жертвами наводнений в Турции стали 77 человек

27.10.21 / В одном городе в Албании отравились более 300 человек. В водопроводной воде обнаружили аммиак

17.07.20 / На Донбассе были ранены трое военных, еще один получил боевые травмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика