Путин наградил медалью «За отвагу» помощника машиниста за подвиг на Крымском мосту

Российский лидер Владимир Путин наградил медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина, который в октябре увел часть горящего состава с Крымского моста после теракта.

На официальном сайте правовой информации указано, что Виктор Михайлович Прошин представлен к награде «За отвагу» за мужество и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту.

Также глава государства представил военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову к награде «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Напомним, Елсукова в ходе выполнения редакционного задания в Соледаре получила тяжелое ранение, ей раздробило колено.

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