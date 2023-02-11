Путин наградил медалью «За отвагу» помощника машиниста за подвиг на Крымском мосту
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Российский лидер Владимир Путин наградил медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина, который в октябре увел часть горящего состава с Крымского моста после теракта.
На официальном сайте правовой информации указано, что Виктор Михайлович Прошин представлен к награде «За отвагу» за мужество и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту.
Также глава государства представил военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову к награде «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Напомним, Елсукова в ходе выполнения редакционного задания в Соледаре получила тяжелое ранение, ей раздробило колено.
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