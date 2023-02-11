 

Путин наградил медалью «За отвагу» помощника машиниста за подвиг на Крымском мосту

11.02.2023, 14:30, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин наградил медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина, который в октябре увел часть горящего состава с Крымского моста после теракта.

На официальном сайте правовой информации указано, что Виктор Михайлович Прошин представлен к награде «За отвагу» за мужество и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту.

Также глава государства представил военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову к награде «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Напомним, Елсукова в ходе выполнения редакционного задания в Соледаре получила тяжелое ранение, ей раздробило колено.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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