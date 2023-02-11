Стал известен главный недостаток Atomic Heart для PlayStation и Xbox

Роберт Багратуни, основатель Mundfish и директор игры Atomic Hearts, подтвердил в интервью Wccftech, что консоли не будут поддерживать трассировку лучей после выхода игры. Багратуни также пояснил о технических различиях в версиях Atomic Hearts для ПК и консолей.

Он отметил, что высокопроизводительные ПК обеспечат лучшую частоту кадров и качество, чем консоли, такие как PlayStation или Xbox. Хотя консоли пока не поддерживают трассировку лучей, разработчики игры стремятся предоставить пользователям наиболее оптимальные визуальные впечатления. Графика, доступная сегодня на консолях, не будет отличаться от графики в компьютерной версии. PlayStation 5 и Xbox Series X предложат динамический режим с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, а консоли Xbox Series S, которые являются более доступными, обеспечат Full HD с частотой 60 кадров в секунду.

Поддержка трассировки лучей, судя по всему, будет доступна для консолей девятого поколения чуть позже. Atomic Heart выйдет 21 февраля. Версия для ПК будет доступна в РФ и СНГ только через VK Play Store.