Дед перестал храпеть – жена Байдена одним твитом обвалила мировые финансовые рынки

Джилл Байден в своём официальном Twitter утром 10 февраля опубликовала сообщение с текстом «Дед перестал храпеть».

Несмотря на то, что пост был удалён через 2 минуты, несколько пользователей успели сделать скриншоты и разместили их в своих аккаунтах.

– Лично я сразу понял о чём речь – у США больше нет президента. В ближайшие недели у нас в стране будет неспокойно, так что будьте осторожны, – написал известный американский журналист Сеймер Херш.

Уже через 20 минут после твита Джилл Байден информация о смерти ёё супруга была опубликована ведущими мировыми изданиями. Это привело к резкому падению курса доллара и американских фондовых рынков – за час индекс Доу Джонса потерял более 1000 пунктов.

Пресс-служба Белого дома на срочном брифинге опровергла информацию о смерти Джо Байдена, а в ночь на 11 февраля президент США выступил с обращением к нации. Как пояснил американский лидер, его жена перепутала чаты.

– Джилл хотела рассказать своим подругам анекдот, но случайно отправила сообщение не туда. Никто не мог предположить, что всё закончится таким скандалом, – заявил Байден.

После появления живого президента рынок США отыграл большую часть своего падения.

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