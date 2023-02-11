 

Российские артиллеристы уничтожили украинский контрбатарейный радар

11.02.2023, 13:12, Новости дня
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Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили украинский контрбатарейный радар, произведенный в США.

Установка находилась в районе села Токаревка, ее уничтожили артиллерийским огнем, а также перевозивший ее автомобиль. Со стороны ВСУ есть трое погибших и двое раненых, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, в районе села Янтарное артиллерийским огнем уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом.

Ранее российские артиллеристы ранее уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу «Гвоздика». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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