Российские артиллеристы уничтожили украинский контрбатарейный радар
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Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили украинский контрбатарейный радар, произведенный в США.
Установка находилась в районе села Токаревка, ее уничтожили артиллерийским огнем, а также перевозивший ее автомобиль. Со стороны ВСУ есть трое погибших и двое раненых, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, в районе села Янтарное артиллерийским огнем уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом.
Ранее российские артиллеристы ранее уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу «Гвоздика».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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