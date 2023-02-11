 

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову стихами

11.02.2023, 13:12, Новости дня
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В стихотворной форме и с использованием нелестных слов вроде «зажравшийся хам» глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову, который написал и исполнил оскорбительную песню о военных.

В своем Telegram-канале он попросил Слепакова «не дергаться» и «не нервничать» а сидеть спокойно «где-нибудь дома».

Возмутились песней Слепакова о гибели российских военных и блогеры. Журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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