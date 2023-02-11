 

ВСУ под Херсоном мобилизовали 55-летнего инвалида с психическим расстройством

11.02.2023, 13:11, Новости дня
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На подконтрольной Киеву части Херсонской области мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством.

О пропаже мужа, инвалида III группы в связи с психическим заболеванием, проживающего в селе Токаревка, сообщила его супруга, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Соседи позже сообщили, что видели, как мужчину задержали одетые в форму украинские военные. Отмечается, что в регионе продолжается активная принудительная мобилизация.

Ранее экс-посол ЛНР в РФ Родион Мирошник говорил, что у Киева не хватает людей, чтобы мобилизовывать и отправлять на фронт. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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