 

Каждый из этих парней уничтожил до десяти солдат противника: в ЧВК «Вагнер» объяснили расширение кладбища в Краснодарском крае

11.02.2023, 12:35, Разное
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Представитель ЧВК «Вагнер» Роман Сергеев объяснил журналистам необходимость расширения кладбища ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае.

Он отметил, что некоторое время назад могил на этом месте не было. Лишь сейчас здесь появились благоустроенное кладбище, где с почестями погребены «музыканты» и куда каждый желающий может прийти, чтобы почтить их память:

«Кладбище будет благоустроено. Любой может сюда прийти, положить цветы, поклониться ребятам и подумать… Подумать о смысле этого военного конфликта».

Сергеев добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в отличие от прочих формирований храбро сражаются на наиболее сложных участках фронта, где враг сосредоточил наиболее боеспособные соединения. Именно поэтому штурмовики несут потери. Однако каждый из них проявляет невероятное мужество, поэтому заслужил достойного погребения:

«Тот, кто воюет и ведет активные боевые действия, освобождая населенные пункты, у того, к сожалению, и высокие потери. Враг силен, но каждый из этих парней, лежащих здесь, прежде чем погибнуть, уничтожил от трех до десяти, а то и более, солдат противника. Они погибли, но ребята продолжают жить в каждом бойце, становящемся в строй! Ведь преемственность, дань традициям, уважение к павшим – философия ЧВК “Вагнер”».

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают операцию по взятию Бахмута (бывший Артемовск). Противник, чтобы остановить «музыкантов», сосредоточил близ города наиболее многочисленную и боеспособную группировку ВСУ. 


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