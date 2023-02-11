 

Блогер, проверяющий на прочность смартфоны, не смог сломать Samsung Galaxy S23 Ultra

11.02.2023, 12:30, Разное
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JerryRigEverything – блогер, который проводит обзоры смартфонов на предмет их долговечности. Он опубликовал видео, на котором тестирует Samsung Galaxy S23 Ultra. Видео можно посмотреть на его официальном канале YouTube.

Блогер дал смартфону положительный отзыв. Он прошел тесты на нагрев и твердость, что свидетельствует о том, что устройство изготовлено из высококачественных материалов. JerryRigEverything не удалось сломать телефон пополам в рамках своего стандартного эксперимента. На видео видно, что Samsung Galaxy S23 Ultra не треснул и не прогнулся. На презентации Galaxy Unpacked, состоявшейся 1 февраля 2023 года, был представлен Samsung Galaxy S23 Ultra. Флагман оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном, обновленным 200-Мп модулем основной камеры, двумя 10-мегапиксельными телеобъективами с 3x-10x увеличением и 12-мегапиксельной камерой с ультрашироким углом обзора.


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