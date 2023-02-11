Из спортзала – прямиком на вечеринку: как стилизовать свои спортивные наряды и вывести их на новый уровень

Спортивная одежда давно перестала предназначаться исключительно для посещения тренажерного зала. Ее часто носят в повседневной жизни, отправляясь на шопинг, прогулку или в кафе. Спортивный стиль в одежде — это демонстрация того, что человек ведет активную и насыщенную жизнь, не сидит на месте.

Чтобы одеваться красиво, отдавая предпочтение спортивному стилю, необязательно приобретать дорогостоящую одежду. Разнообразить привычные и порой наскучившие образы помогут аксессуары. Вот какими вещами можно дополнить луки в спортивном стиле, чтобы выглядеть модно и современно.

Бейсболка

Когда-то этот аксессуар был лишь частью формы американских спортсменов, а сейчас используется и мужчинами, и женщинами повсеместно. Добавьте этот головной к своему наряду — и вы увидите разницу. Если хотите сделать бейсболку акцентной вещью, тогда пусть она будет контрастировать по цвету с одеждой. Например, вы можете облачиться в зеленый спортивный костюм и в оранжевую или голубую бейсболку. Необязательно головной убор должен быть однотонным: принт тоже приветствуется.

Кроссовки

Акцентной деталью в образе помимо бейсболки может быть обувь. Если рассматривать спортивный стиль, то уместнее всего будут кроссовки или кеды. Подберите обувь яркого, насыщенного цвета (например, оранжевого, зеленого, желтого и т.д.) и сочетайте ее с одеждой нейтральных оттенков (например, песочным или верблюжьим).

Весьма стильно смотрится комбинация из бейсболки и кроссовок яркого, но одного цвета. Когда головной убор сочетается с обувью, тогда образ получается завершенным и гармоничным.

Украшения

Цепочки, браслеты и кольца могут мешать во время занятий в тренажерном зале. Однако если у вас просто наряд в спортивном стиле, предназначенный для повседневного использования, тогда вы вполне можете добавить к образу подобные украшения. Особенно это уместно, если вы предполагаете, что посетите вечеринку и вам нужно немного преобразить скучный лук.

Какие украшения использовать? Придерживайтесь тренда дублирования изделий. Например, надевайте не одну цепочку, а сразу две, но разной длины и с разными кулонами. Или используйте несколько колец (можно даже надеть по кольцу на каждый палец). В контексте спортивного стиля будут уместны массивные браслеты. Их, кстати, тоже может быть несколько штук одновременно.

Попробуйте заменить смарт-часы на обычные с циферблатом, более изящного и изысканного дизайна. Они будут красиво контрастировать с эстетикой спортивного стиля.

Носки

Раньше носки предпочитали прятать от посторонних глаз. Теперь же стилисты призывают не делать этого. Данный аксессуар нужно демонстрировать, поскольку это новый современный тренд. Например, вы можете надеть высокие носки поверх легинсов или треников. Рассмотрите варианты не однотонных носков, а тех, что с принтом в виде рисунков или надписей (именно такие нынче в моде). Носки — это то, что может подчеркнуть вашу индивидуальность и выделить отдельные черты характера. Например, та или иная надпись на изделии может отражать ваше отношение к жизни.

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Солнцезащитные очки

Мы ошибочно полагаем, что солнцезащитные очки нужно носить исключительно летом. На самом деле мы нуждаемся в защите от ультрафиолета круглый год. Поэтому надевайте очки каждый раз, когда за окном солнечная погода. Тем более что такой аксессуар идеально вписывается в концепцию спортивного стиля.

Вам необязательно подбирать очки в таком же стиле, как носят спортсмены. Вы можете сыграть на контрасте и подобрать аксессуар классического дизайна, привнеся тем самым в образ нотку ретро.

Сумка

Сумка — необходимая практичная вещь, поэтому обычно ее включают в любой образ. Однако дизайн данного аксессуара может быть разным. Не пытайтесь подобрать к спортивному наряду спортивную сумку. Как и в предыдущем случае с солнцезащитными очками, здесь лучше сыграть на контрасте, чтобы сделать лук более стильным и современным.

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Например, сочетайте спортивную одежду с элегантной сумкой четкой геометрической формы, которая больше уместна для офиса. Тогда у вас получится лук в стиле кэжуал и все поймут, что вы модница, а не спортсменка. А вот миниатюрных клатчей и сумок-почтальонов лучше избегать. Эти изделия в контексте спортивного стиля действительно смотрятся несколько нелепо.

Прическа

Вы можете подумать, что прическа — это не аксессуар, но на самом деле она способна как преобразить, так и испортить любой наряд. Например, если вы наденете спортивный костюм и сделаете высокую укладку наподобие бабетты, тогда получите безвкусный лук. Совсем другое дело – прическа в виде небрежного пучка. Такая укладка гармонирует с нарядом и красиво его дополняет, сохраняя нужную эстетику.

Добавьте немного аксессуаров для волос. Например, вы можете зафиксировать пучок резинкой для волос яркого цвета. Либо зафиксировать волосы на висках с помощью металлических заколок, выложив их в виде символов (например, крестиков).