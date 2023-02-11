Все проще, чем нам кажется: маленькие хитрости, которые заставят всех поверить, что ваш макияж делал профессиональный визажист

Наверняка каждая представительница прекрасного пола мечтает о том, чтобы научиться наносить макияж не хуже профессионального визажиста. Это реально, если знать некоторые хитрости и лайфхаки. Нижеприведенные рекомендации помогут вам достичь поставленной цели.

Смешайте тональный крем с увлажняющим

Прежде чем наносить макияж, обязательно очистите лицо при помощи специальных средств, поскольку перед нанесением косметики кожа обязательно должна быть чистой. После ее можно немного увлажнить и дождаться полного впитывания. При использовании тонального крема рекомендуется добавить в него немного увлажняющего. Это поможет равномерно распределить основу тонким слоем и избежать оседания крема в мелких морщинках.

Не ориентируйтесь по тону кожи на запястье

Не стоит подбирать цвет тонального крема по цвету запястья и особенно в летнее время. Вероятнее всего, ваши руки будут более загорелыми, чем лицо, поскольку обычно люди прячут лицо от попадания прямых солнечных лучей, а с руками это сделать более проблематично. Не используйте тональный крем, который на несколько тонов светлее или темнее вашего натурального тона кожи и покрывайте им не только лицо, но и шею, а также видимую область декольте.

Используйте средство без остатка

Если флакончик или тюбик с косметическим средством пуст, это не означает, что там действительно ничего не осталось. Прежде, чем выбросить тональный крем, жидкий хайлайтер или консилер, вскройте емкость и соберите небольшим шпателем остатки с стенок. Если речь идет о тюбике, можно его разрезать ножницами, там однозначно еще есть немного средства.

Потренируйтесь в нанесении стрелок

Наверняка многие из вас сталкивались с проблемой нанесения стрелок, особенно это касается начинающих самим себе визажистов. Существуют разные формы стрелок, поскольку у каждого человека уникальный разрез глаз. Во-первых, выясните, какая именно вам больше подходит во-вторых, научитесь это делать профессионально. Для этого необходима практика, поэтому выделите себе время для экспериментов.

Используйте тени вместо подводки для глаз

Если у вас внезапно закончилась подводка для глаз, это поправимо. Обмокните кисточку в воде, затем опустите в тени и проведите линию. Для получения дымчатого макияжа рекомендуется использовать круглую кисть со скошенным ворсом, для тонкой примените плоскую кисть также со скошенным ворсом.

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Наносите темную подводку только сверху

Не стоит использовать темную подводку для обрамления нижнего века, поскольку круговая подводка сверху и снизу визуально уменьшает глаза. Акцентируйте темные цвета сверху и в уголках глаз, так взгляд будет выглядеть более открытым.

Используйте светлую подводку для нижнего века

Нижняя темная подводка уменьшает размер глаз, в то время, как светлая зрительно их увеличивает. Воспользуйтесь этим фактом, чтобы ваши глаза стали большими и открытыми, используя светлую подводку. Благодаря ей (если ее немного растушевать) можно слегка замаскировать круги под глазами. Только помните о том, что наличие кругов является не только признаком усталости. Они могут символизировать о болезни (особенно, если стали постоянными), в этом случае следует срочно обратиться к врачу.

Узнайте, какая цветовая палитра вам больше подходит

Не исключено, что вы будете делать макияж под определенный наряд, однако в любом случае надо знать свои цвета. Профессиональные визажисты начинают освоение техники нанесения косметики именно из соединения цветов, которые могут гармонировать между собой или не сочетаться вовсе. Найдите максимум информации на эту тему и поэкспериментируйте с оттенками. Выберите оптимальный для себя вариант для повседневного и праздничного макияжа, по необходимости корректируйте.

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Сделайте ресницы пышными при помощи пудры

Если ваша тушь не достаточно объемная, а ресницы после ее нанесения не кажутся такими пышными, как бы вам хотелось, воспользуйтесь рассыпчатой пудрой. Нанесите первый слой тушью, затем покройте по всей поверхности пудрой (можно это сделать при помощи кисточки), после нанесите еще один слой туши. Второй слой скроет пудру, а ваши реснички станут пушистыми и слегка удлинятся.

Освежите тушь

Если ваша тушь перестала иметь равномерную консистенцию, стала комковаться, и эти комочки остаются на ресницах, не торопитесь ее выбрасывать. Добавьте немного физраствора и тщательно подвигайте щеточкой, чтобы собрать всю тушь со стенок, а также измельчить комочки. Ею еще можно будет пользоваться при условии, что не истек срок годности.

Правильно завивайте ресницы

Не стоит делать одно движение с максимальным нажатием, ресницы станут плоскими и не удлинятся. Лучше сделайте несколько движений по всей длине, чтобы завиток получился более объемным, а реснички длинными.

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Добавьте объема губам при помощи карандаша, пудры и хайлайтера

Карандаш для губ не позволит размазаться помаде, а если вы нанесете его чуть выше естественной линии, визуально губы будут выглядеть более объемными. После первого нанесения помады слегка припудрите губы, затем нанесите второй слой. Поставьте небольшое пятнышко на вертикальном изгибе губ в центре хайлайтером, все эти действия помогут вашим губам выглядеть максимально привлекательно (вы добьетесь желаемого объема).

Аккуратно используйте красную помаду

Красная помада у многих ассоциируется с красотой, любовью и страстью. И это верно, поскольку все без исключения оттенки красной помады могут выглядеть на губах восхитительно, если нанести помаду максимально аккуратно. Имеется в виду не выйти за контуры и равномерно покрыть поверхность губ. Это можно сделать при помощи кисточки, поэтому не поскупитесь и приобретите специальную кисть, с ней вы можете рассчитывать на качество. Стоит также сказать, что при использовании яркой красной помады не стоит делать еще один акцент на глазах. Выберите одно из двух и тогда ваш макияж буде смотреться стильно и эффектно.

Светлая подводка подойдет для подчеркивания линии бровей, а гель сделает привлекательной форму

Используйте светлую подводку для глаз (рекомендованную для нижних век) для подчеркивания линии бровей. Нарисуйте линию под бровью, затем растушуйте, это позволит подчеркнуть изгиб и сделает взгляд открытым.

Также рекомендуется нанести немного геля или лака для волос на щеточку, затем расчесать ею брови. После этих процедур они будут выглядеть максимально естественно и привлекательно.